EEUU suspende sanciones al petróleo iraní hasta el 21 de agosto

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados hasta el 21 de agosto.

Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní "quedan autorizadas hasta las 00:01 horas, hora de verano del Este, del 21 de agosto de 2026", según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro.

"La incansable mediación de Pakistán y Catar ha permitido avances importantes para poner fin a la guerra del Líbano", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

"Se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán".

Hacia las 14:05 GMT, los futuros del petróleo Brent bajaban un 3,3%, hasta situarse en 77,91 dólares el barril.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días, tras casi 40 días de guerra a los que siguieron semanas de un alto el fuego inconcluso y a menudo incumplido.