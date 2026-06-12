EEUU ve un "80-85%" de probabilidad de lograr acuerdo con Irán

Estados Unidos cree que hay una probabilidad de "entre el 80 y el 85%" de que se firme un acuerdo con Irán en los próximos días, afirmó el viernes un alto funcionario del gobierno de Donald Trump

"Sí esperamos estar firmando este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta", dijo el funcionario a periodistas en una llamada, en la que habló bajo condición de anonimato

"Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75%, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85%, pero no es 100%"