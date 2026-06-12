Alerta CBP: detienen cargamento de Colombia con destino a Puerto Rico con accesorios falsos valuados en US$19 millones

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un cargamento de accesorios enviado desde Colombia con destino a Puerto Rico. La mercancía incautada, llena de artículos falsificados de diseñador, habría superado los 19 millones de dólares, si fuera original.

Detalles del operativo de la CBP en Cincinnati

Los oficiales de la CBP inspeccionaron un envío sospechoso en el puerto de Cincinnati el 3 de junio. Según un comunicado, allí los agentes se dieron cuenta de que el cargamento contenía 111 artículos falsos de alta gama, con réplicas de relojes de diseñador, gafas de sol y sombreros.

Así se ve el cargamento incautado por la CBP CBP

Los expertos de los Centros de Excelencia y Experiencia de la agencia federal revisaron los productos minuciosamente. Tras este análisis, las autoridades confirmaron que las marcas eran falsificadas.

El examen de la mercadería ilegal detectó 44 modelos diferentes de relojes Rolex y 4 relojes Richard Mille. A su vez, la inspección confirmó el hallazgo de 10 relojes Cartier, 20 sombreros de marcas exclusivas y 62 pares de gafas de sol.

El precio de venta al público sugerido por el fabricante original habría superado los US$19,2 millones en el comercio legal. El cargamento de contrabando provenía directamente desde Colombia y viajaba hacia una dirección residencial ubicada en Puerto Rico.

Qué productos son más comunes en la venta falsificada, según la CBP

La CBP advierte que productos como medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes y disfraces infantiles falsificados son los más comunes en la venta falsificada y conllevan un alto riesgo para la población en caso de no ser originales. Por su parte, los artículos de moda, joyería y autopartes suelen contener materiales de baja calidad o perjudiciales.

Las estadísticas indican que más del 90% de las incautaciones de falsificaciones ocurren en el correo internacional y servicios de mensajería urgente. En ese sentido, las autoridades instan a los usuarios a realizar compras únicamente en fuentes en línea de buena reputación.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

“El comercio de productos falsificados y la violación generalizada de los derechos de propiedad intelectual privada amenazan la economía estadounidense, así como nuestra seguridad nacional”, señaló Eric Zizelman, director del puerto de Cincinnati. Luego, concluyó: “Seguiremos dedicando importantes esfuerzos y recursos a proteger nuestra economía y a los consumidores estadounidenses, así como a garantizar la seguridad de nuestra patria y de nuestras familias”.

Advertencias de la CBP sobre los riesgos de productos falsificados

Las ventas ilegítimas son uno de los delitos transnacionales más lucrativos en la actualidad y perjudican a las empresas legítimas, de acuerdo con la CBP. En este tipo de acciones, los falsificadores aprovechan las tendencias del mercado para ofrecer versiones falsas de productos populares mediante plataformas de internet.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

En tanto, el comercio de estos artículos ilícitos puede conllevar severas sanciones económicas y legales. Según alerta la entidad federal en su sitio web, quienes cometan estas infracciones pueden enfrentar penas como:

Multas de hasta US$2 millones

Diez años de prisión

El ente gubernamental asegura que estas sanciones pueden darse en simultáneo. Por ello, remarca la importancia de realizar compras electrónicas en sitios que tengan buena reputación.