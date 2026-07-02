EE.UU. vence 2-0 a Bosnia y enfrentará a Bélgica en los octavos del Mundial

Estados Unidos derrotó este miércoles 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara y se clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026, donde se citará con Bélgica, aunque sin su delantero estrella Folarin Balogun.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que sigue invicto en el torneo, se fue arriba con gol de Balogun antes del descanso (45') y luego selló la victoria con un bello tiro libre de Malik Tillman (82').

Sin Balogun, expulsado al minuto 64, el Team USA se enfrentará el lunes en Seattle a Bélgica, que este mismo miércoles remontó para eliminar 3-2 a Senegal en la prórroga.