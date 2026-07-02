Oficial y confirmado: la nueva ley que entró en vigor y cambia préstamos estudiantiles en todo EE.UU.

A partir de este 1° de julio, entró en vigor una profunda reforma del sistema federal de préstamos estudiantiles en Estados Unidos. Los cambios modifican tanto los límites de endeudamiento como las alternativas de pago disponibles para millones de estudiantes y familias, además de introducir nuevas reglas para las becas Pell Grant.

Préstamos estudiantiles federales: cambios vigentes desde el 1° de julio

Según informó CBS News, las nuevas disposiciones comenzaron a regir este miércoles 1° de julio como parte de la One Big Beautiful Bill Act, la ley fiscal y de gasto público aprobada en 2025.

La reforma fue presentada por el Departamento de Educación de Estados Unidos como un intento de simplificar el sistema federal de préstamos, que hasta ahora contaba con siete planes de pago diferentes, y de controlar una deuda estudiantil que ronda los 1,9 billones de dólares.

Nuevos topes para Parent PLUS, Graduate PLUS y programas profesionales

Desde el 1° de julio, el programa Parent PLUS, que permite a los padres financiar los estudios universitarios de sus hijos mediante préstamos federales, deja de cubrir el costo total de asistencia. A partir de ahora, los nuevos topes son:

Hasta US$20.000 por año

Un máximo de US$65.000 por estudiante durante toda la carrera

También cambian los límites para quienes cursan estudios de posgrado. Los estudiantes podrán seguir con su solicitud de hasta US$20.500 por año, pero el monto acumulado no podrá superar los US$100 mil para obtener su título.

La normativa elimina el acceso a los préstamos Graduate PLUS para nuevos solicitantes Ted Shaffrey - AP

En el caso de quienes estudian carreras consideradas profesionales por la legislación, como farmacia, veterinaria, quiropraxia, derecho, medicina, optometría, medicina osteopática, podología, teología y psicología clínica, la nueva normativa establece:

Un máximo de US$50.000 por año

Un límite total de US$200 mil durante toda la carrera

Otra modificación importante es la eliminación de los préstamos Graduate PLUS para nuevos solicitantes. Hasta ahora, este programa permitía cubrir prácticamente cualquier necesidad de financiamiento para estudios de posgrado.

Además, salvo algunas excepciones previstas por la legislación, cualquier persona que obtenga un préstamo federal desde esta fecha tendrá un límite vitalicio de US$257.500 en financiamiento educativo, de acuerdo con el Departamento de Educación de Estados Unidos.

RAP y Tiered Standard Plan: las opciones de pago para nuevos prestatarios

Las reglas de devolución también cambian para quienes soliciten préstamos federales desde el 1° de julio. Según explicó CBS News, los nuevos prestatarios únicamente podrán elegir entre dos alternativas:

El Tiered Standard Plan

El nuevo Repayment Assistance Plan (RAP), un plan de pago basado en los ingresos

Las personas que ya tenían préstamos federales antes de la entrada en vigor de la ley podrán mantener los programas actuales siempre que no soliciten un nuevo crédito después del 1° de julio.

Entre los planes que continúan disponibles para esos prestatarios se encuentran:

Standard Repayment Plan

Extended Repayment Plan

Graduated Repayment Plan

Income-Based Repayment (IBR)

Plan SAVE: plazo de 90 días para elegir una nueva modalidad de pago

Uno de los grupos más afectados es el de los prestatarios inscritos en el programa Saving on a Valuable Education (SAVE), que se implementó durante la administración de Joe Biden.

Para los nuevos préstamos, el sistema de pago se reduce drásticamente de siete planes a únicamente dos opciones: el Tiered Standard Plan o el nuevo Repayment Assistance Plan (RAP) Canva

De acuerdo con CBS News, alrededor de 7,2 millones de personas permanecieron durante dos años con los pagos suspendidos mientras se desarrollaba la disputa judicial sobre el futuro del programa. Ahora, la administración Trump avanza con su eliminación definitiva.

Los administradores de préstamos comenzarán a notificar a los beneficiarios del programa SAVE para que seleccionen un nuevo plan de pago dentro de un plazo de 90 días.

Los beneficiarios podrán elegir el nuevo Repayment Assistance Plan (RAP) o alguno de los programas tradicionales que continúan vigentes. Sin embargo, quienes opten por los planes PAYE o ICR deberán volver a cambiar de modalidad antes del 1° de julio de 2028, cuando ambos sean eliminados definitivamente.

Pell Grant 2026-27: nuevas condiciones de elegibilidad y Workforce Pell

La legislación también introduce modificaciones relevantes en el programa Pell Grant, la principal ayuda económica federal destinada a estudiantes de bajos ingresos.

Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, quienes reciban subvenciones o becas no federales suficientes para cubrir el costo total de sus estudios dejarán de ser elegibles para obtener fondos adicionales mediante este programa.

Asimismo, la reforma elimina lo que las autoridades describieron como una laguna legal que permitía acceder a una Pell Grant a estudiantes con bajos ingresos declarados pero con un patrimonio elevado.