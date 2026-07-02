La ilusión de Hugo Sánchez y Borgetti con la selección mexicana en el Mundial: “Es todo muy bonito”

La selección de México venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca este martes y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y RD Congo. Tras el encuentro, referentes del “Tri” como Hugo Sánchez y Jared Borgetti analizaron el rendimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre y se mostraron ilusionados por lo que sigue.

Hugo Sánchez se ilusiona con México tras vencer a Ecuador en el Mundial 2026

Hugo Sánchez se mostró muy satisfecho con la victoria de la selección mexicana, que puso fin a una racha de 40 años sin ganar una llave de eliminación directa en Copas del Mundo. “Cuando se gana, es todo muy bonito”, aseguró el exfutbolista del Real Madrid en diálogo con ESPN.

El histórico goleador destacó la conexión que existe entre el equipo y la afición, y aseguró que el triunfo fue resultado del trabajo realizado en la cancha, no de la suerte. Además, señaló que una victoria del “Tri” es motivo de orgullo para todo el país latino, especialmente para los mexicanos que viven en el extranjero y mantienen un fuerte vínculo con su tierra.

El “Pentapichichi” también destacó el trabajo de Javier Aguirre en el día a día. “Desde el inicio notamos una selección con mucha disciplina táctica, bien parados cada uno en su labor, juntándose bien en la cancha”, señaló.

Para Sánchez, la selección de México controló gran parte del partido gracias a la posesión de la pelota, lo que complicó a Ecuador. Además, aseguró que el Estadio Azteca genera un ambiente único y ejerce una fuerte presión sobre los equipos visitantes, al que describió como un “monstruo” por el apoyo constante de la afición.

Jared Borgetti destaca a Gilberto Mora tras la victoria de México ante Ecuador

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la titularidad y rendimiento del joven Gilberto Mora, de 17 años. Jared Borgetti respaldó la decisión del “Vasco” Aguirre y aseguró que el mediocampista le aporta una claridad al equipo que no se había visto en partidos anteriores.

Sobre las dudas por su juventud, Borgetti fue categórico: “Importa la calidad, importa lo que haces con el balón, importa las decisiones que tomas con él dentro de la cancha”. Para él, Mora fue una de las piezas clave en la generación de juego de México.

A sus 17 años, Gilberto Mora fue una de las figuras de México ante Ecuador Natacha Pisarenko (AP)

México rompe una racha de 40 años sin ganar una llave mundialista

Con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México puso fin a una racha negativa en la Copa del Mundo: la famosa “maldición del quinto partido”.

Según detalló Sports Illustrated, la última victoria en una instancia de este tipo fue en 1986, cuando Javier Aguirre aún era jugador de la selección. Desde entonces, México había jugado cuatro partidos en la mayoría de ediciones del certamen, y en otras, como en 2022, solamente tres.

Además, de acuerdo con AP News, México se convirtió en la primera selección de Concacaf en eliminar a un equipo de Conmebol en una ronda de eliminación directa en la historia de los mundiales.

Por primera vez en la historia, un equipo de Concacaf eliminó a uno de Conmebol en el Mundial Carl Recine - Getty Images South America

México espera por Inglaterra o RD Congo en octavos del Mundial 2026

Tras la clasificación de este martes, la atención ya está puesta en el próximo partido en el que México irá en busca de un lugar en los cuartos de final. Si Inglaterra vence a RD Congo este miércoles, será el próximo rival del equipo de Aguirre.

Pese a la dificultad del desafío, Hugo Sánchez se mostró optimista y aseguró que México tiene opciones de ganar si mantiene el nivel y la actitud mostrados ante Ecuador.

Por su parte, Borgetti destacó el compromiso del plantel y afirmó que los jugadores siempre salen a la cancha con la intención de darlo todo, una actitud que, según él, fortalece la confianza en el equipo.