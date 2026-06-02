EEUU volverá a "comprometerse" con la alianza de vacunas Gavi, dice Rubio

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el martes que Washington volvería a "implicarse" con GAVI, la alianza mundial de vacunas, en medio de un brote de ébola en varios países africanos

La Alianza para las Vacunas (GAVI) reúne a gobiernos y donantes privados para ayudar a los países en desarrollo a adquirir inmunizaciones contra enfermedades clave, a precios asequibles

El año pasado, Estados Unidos retiró un apoyo valorado en 1.580 millones de dólares, después de que su secretario de Salud, escéptico con las vacunas, Robert Kennedy Jr., afirmara sin pruebas que había problemas de seguridad

Rubio, que hablaba durante una audiencia de un subcomité del Congreso, dijo que el gobierno había sido "partidario" de impulsar las reformas de Kennedy

"Ahora hemos llegado a la fase en la que el Departamento de Estado se implicará más para asegurarse de que podamos lograr un resultado, porque tenemos que llegar a un resultado", dijo a los legisladores

GAVI afirma que está a cargo de la vacunación de más de la mitad de los niños del mundo contra enfermedades infecciosas como el covid-19, el ébola, la malaria, la rabia, la polio, el cólera, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla

"Nos alientan mucho las declaraciones del secretario Rubio de que Estados Unidos tiene la intención de volver a implicarse en la cuestión de la financiación de GAVI", dijo la directora de la organización, Sania Nishtar, en un comunicado a la AFP

GAVI anunció que pondría a disposición hasta 50 millones de dólares para los esfuerzos de vacunación contra una rara cepa de ébola conocida como Bundibugyo, responsable de un brote mortal en la República Democrática del Congo