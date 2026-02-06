EEUU vuelve a negarse a contribuir con Agencia Mundial Antidopaje y exige auditoría

Estados Unidos ha decidido, como ya lo hizo el año pasado, retener su contribución financiera a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), exigiendo una auditoría independiente, según documentos que conoció este viernes la AFP y que confirman un informe de la cadena deportiva ESPN

En los documentos presupuestarios, firmados el martes por el presidente Donald Trump, se especifica que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) retendrá su contribución de US$3,6 millones a la AMA hasta que una auditoría independiente fortalezca la confianza de Estados Unidos en la organización.

Estados Unidos, por lejos el mayor contribuyente al presupuesto del organismo mundial de control antidopaje, se muestra en desacuerdo con la AMA desde hace varios meses.

La AMA fue objeto de escrutinio en la primavera de 2024 tras las revelaciones sobre nadadores chinos que dieron positivo por trimetazidina antes de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero que no fueron sancionados.

La AMA aceptó la explicación ofrecida por las autoridades chinas, que argumentaron que la contaminación se produjo por alimentos.

La ley firmada por Trump estipula que cualquier financiación a la AMA por parte de Estados Unidos debe ir acompañada de resultados de una auditoría realizada por expertos externos en antidopaje y auditores independientes con experiencia, y que esta demuestre que la agencia con sede en Montreal (Canadá) y sus directivos operan de conformidad con sus obligaciones.

En un comunicado enviado a la AFP, la AMA reitera que "las contribuciones anuales no están sujetas a condiciones".

"Si cada gobierno impusiera sus propias condiciones a su contribución a la AMA, sería un caos", añadió el organismo, que enfatizó en que ya es auditada de forma regular e independiente.

La agencia asegura que otras autoridades del mundo han contribuido a limitar el impacto de la postura estadounidense, y que la AMA se mantiene en una sólida situación financiera con un presupuesto anual de aproximadamente US$56 millones (la mitad financiado por gobiernos y la otra mitad por el Comité Olímpico Internacional).

La AMA afirmó que sigue "dispuesta a trabajar con todas las organizaciones estadounidenses", ya sea el gobierno, el comité olímpico nacional o los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, todos ellos presentes este viernes en Milán para el lanzamiento de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026