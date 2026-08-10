EE.UU. y Canadá, federaciones coanfitrionas del Mundial, se oponen a Infantino

Las federaciones de fútbol de Estados Unidos y Canadá, dos de los países anfitriones del Mundial de 2026, respaldaron este lunes una declaración de tres confederaciones en la que se critica al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las posiciones de las asociaciones estadounidense y canadiense las sitúa en desacuerdo con el tercer país coorganizador de la pasada Copa del Mundo, México, que ha dado su respaldo al patrón del fútbol mundial.

US Soccer, Canada Soccer, CFU y Uncaf afirmaron que "se unen, junto con sus colegas de todo el mundo, para exigir un cambio significativo que refuerce la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA".

Infantino se ha visto sometido a una intensa presión desde que propuso un plan destinado a captar inversión privada para una nueva filial comercial, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Según su plan, ya archivado, la iniciativa se encargaría de la gestión comercial de los Mundiales.

La FIFA respondió el sábado a "un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar" al organismo rector del fútbol y a Infantino.

Pero el presidente de la FIFA volvió a ser objeto de críticas este lunes, cuando una carta conjunta de tres confederaciones —la UEFA europea, la Concacaf de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la AFC asiática— declaró que el fútbol "no pertenece a ningún individuo".

"El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar —o exigir— el poder para uno mismo", escribieron las confederaciones.

La publicación en las redes sociales de US Soccer y Canada Soccer incluyó un enlace a la carta conjunta.