La Embajada de Colombia en EE.UU. mostró su agradecimiento al apoyo internacional recibido tras el terremoto de magnitud 7,4 en el país. En breve comunicado, informaron que el canciller Omar Bula está en contacto con representantes de varios países.

Qué dijo la embajada de Colombia en Estados Unidos sobre el terremoto

El consulado se dirigió a la comunidad internacional en sus canales de comunicación. Allí, agradecieron el apoyo recibido tras el sismo de este lunes. “El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su gratitud por su solidaridad”, destaca el escrito.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos mostró su agradecimiento a la comunidad internacional tras los sismos X/@ColombiaEmbUSA

El canciller Omar Bula se mantiene en “contacto permanente” con los representantes de varios países que han ofrecido su apoyo al gobierno, según dicta el comunicado.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd, por sus siglas en inglés) la recepción de asistencia humanitaria.

El comunicado de Aberlado de la Espriella tras el terremoto

El presidente de Colombia habló sobre el evento en un video publicado en sus redes sociales. Allí, informó que convocó al Puesto de Mando Unificado en la Ungrd para liderar acciones en comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas.

Comunicado oficial de la Embajada de Colombia en EE.UU. y qué se sabe del terremoto en Chocó y Cali hoy

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, dijo en el video.

En otro mensaje de X, anunció que iba a estar en Pereira para acompañar a los afectados y que ha solicitado al Ungrd un reporte detallado de la situación con las necesidades más urgentes.

Qué se sabe del terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 fue registrado este lunes en el oeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del terremoto fue en San José del Palmar, unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá Santiago Saldarriaga - AP

Su epicentro fue en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá, y a una profundidad de 110 kilómetros a las 7.24 hs.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, aseguró en el último reporte de las 11.30 hs (hora local) que había nueve fallecidos y 80 personas heridas en su departamento.

El epicentro del terremoto en Colombia fue en San José del Palmar X/@sgcol

“Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue en San José del Palmar, en Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, dijo Curi.

Hasta el momento, al menos 80 personas fallecieron tras el terremoto, según un conteo de CNN. Las muertes provienen de los departamentos de Risaralda (40), Valle del Cauca (27), Manizales (tres) y Chocó (nueve) y Támesis (una).