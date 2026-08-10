Polvo del Sahara y focos de tormentas avanzarán frente a la costa este de EE.UU. esta semana de agosto 2026

El océano Atlántico comenzará a mostrar señales de mayor actividad tropical durante esta semana de agosto, mientras varias ondas tropicales se desplazarán desde África y dos zonas serán vigiladas por su posible evolución. Al mismo tiempo, el polvo del Sahara, los vientos desfavorables en altura y las temperaturas del agua serán algunos de los factores que condicionarán el desarrollo de estos sistemas.

Polvo del Sahara y tormentas condicionarán el Atlántico

El panorama tropical comenzará a adquirir mayor interés durante los próximos días. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), dos áreas del Atlántico tendrán posibilidades de desarrollo de perturbaciones, mientras numerosas ondas tropicales se desplazarán desde la costa de África hacia la Región Principal de Desarrollo, conocida como MDR.

Satélite De La NOAA Hoy

La primera perturbación tropical se ubicará varios cientos de millas al suroeste de las islas de Cabo Verde. Durante los primeros días de la semana, las probabilidades de que evolucione serán bajas, aunque algún desarrollo podrá producirse entre comienzos y mediados de la próxima semana mientras el sistema avance hacia el oeste sobre el Atlántico tropical central.

La segunda zona de interés presentará un escenario diferente. Se encontrará en las aguas profundas del Atlántico, frente a la costa occidental de África, y tendrá una probabilidad de desarrollo de 40% durante los próximos siete días.

Según FOX Weather, esta perturbación tendrá mejores condiciones para convertirse en el próximo sistema tropical del Atlántico. La onda se desplazará desde la costa occidental africana el martes y continuará con su avance.

Su evolución podrá ser gradual hacia mediados o la segunda mitad de la próxima semana, y eventualmente podría formarse una depresión tropical durante la segunda mitad de ese período.

EE.UU. vivirá un calor intenso en buena parte del territorio

Mientras el Atlántico comenzará a mostrar señales de actividad, el continente enfrentará un escenario meteorológico diferente. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), a través de su Centro de Predicción Meteorológica, anticipa la persistencia del calor de pleno verano sobre una amplia parte de Estados Unidos durante los próximos días.

Una extensa zona de altas presiones dominará principalmente los estados del sur, con especial presencia sobre la región de Four Corners. Este patrón favorecerá temperaturas por encima de lo normal en buena parte del territorio continental.

Mientras el sur y la región de Four Corners sufrirán calor extremo, el norte de las Grandes Llanuras registrará mañanas más frescas con mínimas cercanas a los 50°F NWS

El calor no será uniforme en todo el país norteamericano. En el norte de las Grandes Llanuras se esperan condiciones más frescas de lo habitual, con mínimas en los 50°F (10°C) durante algunas de las próximas mañanas cerca de la frontera con Canadá.

También se pronostican máximas inferiores a las habituales en sectores del suroeste y de la costa occidental del Golfo de México, donde las lluvias y tormentas diarias contribuirán a moderar las temperaturas.

Nueva York, Pensilvania y el Atlántico medio estarán bajo vigilancia

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) ubica una zona de riesgo leve de tormentas severas desde sectores del Medio Oeste hasta Pensilvania y el norte de Maryland y Virginia, además de otra área sobre partes de las Grandes Llanuras del norte.

El Centro de Predicción de Tormentas estableció un riesgo leve desde el Medio Oeste hasta Pensilvania, el norte de Maryland y Virginia SPC

Durante la tarde y la noche del lunes, las tormentas podrán extenderse desde el norte de Illinois hacia Pensilvania. Las principales amenazas serán las ráfagas de viento dañinas y el granizo, aunque también existirá la posibilidad aislada de uno o dos tornados.

En el valle superior del Ohio, Pensilvania y el oeste de Nueva York, algunas agrupaciones de tormentas podrán intensificarse al avanzar hacia el Atlántico medio. La combinación de inestabilidad atmosférica y humedad favorecerá inicialmente tormentas capaces de producir vientos y granizo.

Grandes Llanuras también tendrán riesgo de tormentas severas

En las Dakotas, Iowa, Nebraska y Minnesota, la humedad contribuirá a incrementar la inestabilidad atmosférica durante las próximas horas. Los puntos de rocío se ubicarán en valores elevados y favorecerán un ambiente propicio para tormentas fuertes.

Según el SPC, durante la tarde y la noche se desarrollarán tormentas aisladas en sectores de las Grandes Llanuras. Algunas podrán adquirir características de supercélula y producir granizo de gran tamaño y vientos dañinos.

Si las tormentas logran organizarse durante la noche, podrán evolucionar hacia una estructura convectiva más extensa, con una franja de vientos que podría afectar partes de Dakota del Sur y el noroeste de Iowa.

En el oeste de Nebraska y el noreste de Colorado, también se desarrollarán tormentas cerca de una zona de baja presión durante la tarde o las primeras horas de la noche. Estas células avanzarán hacia el este y el sudeste, con posibilidades de generar fuertes ráfagas y, eventualmente, granizo.