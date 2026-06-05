EEUU y países aliados denuncian "esfuerzos para derrocar" al gobierno boliviano

Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas denunciaron este viernes los "esfuerzos para derrocar" al gobierno boliviano, financiados a su juicio con "dinero sucio del narcotráfico"

Bolivia vive desde hace más de un mes protestas de campesinos, obreros, mineros, transportistas, maestros, entre otros sectores, que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas

"Respaldamos al gobierno democrático de [Rodrigo] Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia", explicó el comunicado conjunto firmado por 13 países que crearon en marzo una alianza de seguridad en la región

"Quienes están financiando estas protestas con dinero sucio procedente del narcotráfico y el crimen transnacional deben rendir cuentas", añadieron

"La ley de la turba no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas de pasar página", advierten

"Quienes tengan reclamos legítimos deben aprovechar la disposición del gobierno al diálogo", precisa el texto

Creado en marzo a iniciativa del presidente Donald Trump mediante una cumbre de presidentes en Florida, el Escudo de las Américas nació como una alianza de gobiernos conservadores, dispuestos a seguir la política de mano dura de Washington contra el crimen organizado y el narcotráfico

Estados Unidos ha declarado su voluntad de recuperar el derecho a intervenir en América Latina y el Caribe si considera que sus intereses nacionales son afectados, y ello incluye cualquier intento de desestabilización en otro país aliado

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió el jueves que Washington estaba "vigilando" de cerca la crisis en Bolivia, y el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, anunció que iba a "aumentar" el "apoyo logístico" al gobierno de Paz

Este es el segundo comunicado conjunto en dos semanas firmado por los miembros de la alianza. Además de Estados Unidos y Bolivia, lo rubrican Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago