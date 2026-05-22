EEUU y países aliados expresan "profunda preocupación" ante protestas en Bolivia

Estados Unidos y 13 países aliados del Escudo de las Américas expresaron este jueves su "profunda preocupación" ante las protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia y respaldaron al gobierno de Rodrigo Paz.

"Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas", explicaron los firmantes del comunicado, distribuido por el Departamento de Estado.

"Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público", agrega el texto.

Bolivia forma parte de esta alianza de seguridad y combate contra el crimen organizado creada hace dos meses por el presidente Donald Trump.

"No podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, sobre todo cuando cuentan con el apoyo de delincuentes y narcotraficantes", advierte el comunicado.

Además de Estados Unidos y Bolivia, los países firmantes son Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región", concluye la carta.