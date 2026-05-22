Estados Unidos ve avances con Irán y suma a Qatar a las negociaciones

HELSINGBORG, Suecia.– Estados Unidos afirmó este viernes que registró “algunos avances” en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, aunque advirtió que todavía queda “mucho trabajo por hacer” y que Washington ya evalúa un plan alternativo si Teherán se niega a desbloquear una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

“Ha habido algunos avances. No lo exageraría, pero tampoco lo minimizaría”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, tras una reunión de ministros de la OTAN en Helsingborg, Suecia. “Queda trabajo por hacer. Aún no hemos llegado a ese punto. Espero que lo consigamos”, agregó.

Rubio señaló que el presidente Donald Trump prefiere alcanzar “un buen acuerdo” con Irán, pero insistió en que las principales preocupaciones de Washington siguen siendo que el régimen de los ayatollahs no pueda desarrollar un arma nuclear, el futuro del enriquecimiento de uranio y la reapertura del estrecho de Ormuz, cuya clausura efectiva por parte de Teherán complicó aún más las negociaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con periodistas durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Helsingborg JULIA DEMAREE NIKHINSON - POOL

“Estamos tratando con un grupo de personas muy difícil, y si la situación no cambia, el presidente ha dejado claro que tiene otras opciones”, dijo Rubio. “Prefiere la opción negociada y llegar a un buen acuerdo, pero él mismo ha expresado su preocupación por que quizá eso no sea posible. Pero vamos a seguir intentándolo”.

El jefe de la diplomacia norteamericana sostuvo que Estados Unidos mantiene una comunicación constante con Pakistán, que actúa como principal mediador en las conversaciones con Irán desde el inicio del conflicto. Este viernes, el jefe del Estado Mayor del ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, viajó a Irán para reunirse con altos funcionarios del régimen y abordar las negociaciones en curso con Washington, la paz regional y otros asuntos de interés mutuo, según fuentes de seguridad citadas por la agencia Xinhua.

El regreso de Qatar a la mesa

A la mediación paquistaní se sumó ahora el regreso de Qatar a las gestiones diplomáticas. Un equipo negociador qatarí llegó este viernes a Teherán en coordinación con Estados Unidos para intentar destrabar un acuerdo que ponga fin a la guerra y resuelva los puntos pendientes con Irán, informó una fuente con conocimiento del asunto a Reuters.

El rey de Bahréin; los primeros ministros de Camboya, Armenia, Albania, Egipto y Qatar, durante una reunión de la Junta de Paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos Mark Schiefelbein - AP

Doha, que ha desempeñado un papel clave como mediador en la guerra de Gaza y en otros focos de tensión internacional, había tomado distancia de una intervención directa en la guerra con Irán después de haber sido blanco de misiles y drones iraníes durante la última escalada. Su regreso al tablero diplomático refleja tanto su histórico vínculo con Washington como su papel de canal de comunicación de confianza entre Estados Unidos y Teherán.

Rubio, consultado por la presencia del equipo qatarí en Irán, subrayó que Pakistán sigue siendo el principal interlocutor de Washington. “Han hecho un trabajo admirable”, afirmó. “Obviamente, otros países tienen intereses, especialmente los países del Golfo, que están en medio de todo esto y tienen su propia situación. Hablamos con todos ellos. Pero el principal país con el que hemos trabajado en todo esto es Pakistán, y eso sigue siendo así”.

El estrecho de Ormuz

La guerra, iniciada el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra bajo un frágil cese del fuego, pero sin avances decisivos. El bloqueo estadounidense de puertos iraníes y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán siguen como obstáculos centrales en las tratativas. Una fuente iraní de alto rango dijo el jueves a Reuters que aún no se alcanzó un acuerdo, aunque las diferencias se redujeron, con el enriquecimiento de uranio y el control del estrecho entre los puntos más sensibles.

Rubio advirtió que, aunque Washington no pidió este viernes una ayuda concreta de la OTAN para una eventual operación en Ormuz, será necesario diseñar un plan B si Irán mantiene bloqueada la ruta o intenta imponer un peaje para su reapertura.

“Debemos empezar a pensar en qué haremos si, dentro de unas semanas, Irán decide mantenerlo cerrado”, afirmó Rubio al término de la reunión ministerial. “Si Irán se niega, entonces alguien tendrá que intervenir y hacer algo al respecto. Estados Unidos podría hacerlo. Pero hay países que han expresado interés en participar potencialmente en una operación de ese tipo”.

El secretario de Estado aclaró que, llegado ese punto, Washington no necesitaría asistencia militar, aunque estaría dispuesto a aceptar la colaboración de aliados interesados. “No creo que hoy haya habido compromisos o solicitudes concretas. Sería prematuro”, matizó.

El cierre del estrecho de Ormuz golpeó con fuerza a Qatar, uno de los principales exportadores de gas natural licuado del mundo y aliado estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN. Antes de la guerra, cerca del 20% del comercio mundial de GNL transitaba por esa vía, principalmente desde Qatar. La clausura efectiva del paso cortó prácticamente toda su capacidad exportadora, ya afectada por ataques iraníes contra infraestructura civil y contra la planta de Ras Laffan, clave para la producción de gas del emirato.

Un buque permanece anclado frente a la costa de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos - - AFP

Qatar alberga además la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente, lo que refuerza su peso estratégico en cualquier negociación sobre el futuro de la guerra y la seguridad del Golfo.

En Helsingborg, Rubio también aludió a la necesidad de preparar escenarios para después de un eventual cese pleno de hostilidades. Dijo que conoce la existencia de un plan para actuar “en caso de que cesen los disparos”, en referencia a la iniciativa franco-británica que habla de “condiciones cumplidas”.

“Con ‘condiciones cumplidas’ se entiende que nadie está disparando, pero debemos tener un plan B en caso de que alguien siga disparando”, afirmó.

Agencias Reuters, ANSA y Xinhua