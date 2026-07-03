Egipto vence a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial 2026
Egipto venció el viernes en dramática tanda de penales 4-2 a Australia y se clasificó a octavos de final del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego que...
Egipto venció el viernes en dramática tanda de penales 4-2 a Australia y se clasificó a octavos de final del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego que disputan más tarde Argentina y Cabo Verde.
Dieciseisavos de final
-- Domingo 28 de junio
En Los Ángeles: Canadá - Sudáfrica 1-0
-- Lunes 29 de junio
En Houston: Brasil - Japón 2-1
En Foxborough: Alemania - Paraguay 3-4 en penales (1-1)
En Monterrey: Países Bajos - Marruecos 2-3 en penales (1-1)
-- Martes 30 de junio
En Arlington: Costa de Marfil - Noruega 1-2
En East Rutherford: Francia - Suecia 3-0
En Ciudad de México: México - Ecuador 2-0
-- Miércoles 1 de julio
En Atlanta: Inglaterra - RD Congo 2-1
En Seattle: Bélgica - Senegal 3-2 en alargue (2-2)
En Santa Clara: Estados Unidos - Bosnia 2-0
-- Jueves 2 de julio
En Los Ángeles: España - Austria 3-0
En Toronto: Portugal - Croacia 2-1
En Vancouver: Suiza - Argelia 2-0
-- Viernes 3 de julio
En Arlington: Australia - Egipto 2-4 en penales (1-1)
En Miami (22.00 GMT, Partido 86): Argentina - Cabo Verde
En Kansas City (01.30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia - Ghana
Octavos de final
-- Sábado 4 de julio
En Houston (17.00 GMT, Partido 90): Canadá - Marruecos
En Filadelfia (21.00 GMT, Partido 89): Paraguay - Francia
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford (20.00 GMT, Partido 91): Brasil - Noruega
En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, Partido 92): México - Inglaterra
-- Lunes 6 de julio
En Arlington (19.00 GMT, Partido 93): Portugal - España
En Seattle (00.00 GMT del martes, Partido 94): Estados Unidos - Bélgica
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, Partido 95): Ganador 86 - Egipto
En Vancouver (20.00 GMT, Partido 96): Suiza - Ganador 87
Cuartos de final
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, Partido 97): Ganador 89 - Ganador 90
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, Partido 98): Ganador 93 - Ganador 94
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, Partido 99): Ganador 91 - Ganador 92
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Ganador 95 - Ganador 96
Semifinales
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, Partido 101): Ganador 97 - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, Partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
Partido por el tercer puesto
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
Final
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102
bur-ma