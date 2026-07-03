LA NACION

Egipto vence a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial 2026

Egipto venció el viernes en dramática tanda de penales 4-2 a Australia y se clasificó a octavos de final del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego que...

Egipto vence a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial 2026
Egipto vence a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial 2026AP / Alex Brandon - AP

Egipto venció el viernes en dramática tanda de penales 4-2 a Australia y se clasificó a octavos de final del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego que disputan más tarde Argentina y Cabo Verde.

Dieciseisavos de final

-- Domingo 28 de junio

En Los Ángeles: Canadá - Sudáfrica 1-0

-- Lunes 29 de junio

En Houston: Brasil - Japón 2-1

En Foxborough: Alemania - Paraguay 3-4 en penales (1-1)

En Monterrey: Países Bajos - Marruecos 2-3 en penales (1-1)

-- Martes 30 de junio

En Arlington: Costa de Marfil - Noruega 1-2

En East Rutherford: Francia - Suecia 3-0

En Ciudad de México: México - Ecuador 2-0

-- Miércoles 1 de julio

En Atlanta: Inglaterra - RD Congo 2-1

En Seattle: Bélgica - Senegal 3-2 en alargue (2-2)

En Santa Clara: Estados Unidos - Bosnia 2-0

-- Jueves 2 de julio

En Los Ángeles: España - Austria 3-0

En Toronto: Portugal - Croacia 2-1

En Vancouver: Suiza - Argelia 2-0

-- Viernes 3 de julio

En Arlington: Australia - Egipto 2-4 en penales (1-1)

En Miami (22.00 GMT, Partido 86): Argentina - Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia - Ghana

Octavos de final

-- Sábado 4 de julio

En Houston (17.00 GMT, Partido 90): Canadá - Marruecos

En Filadelfia (21.00 GMT, Partido 89): Paraguay - Francia

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford (20.00 GMT, Partido 91): Brasil - Noruega

En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, Partido 92): México - Inglaterra

-- Lunes 6 de julio

En Arlington (19.00 GMT, Partido 93): Portugal - España

En Seattle (00.00 GMT del martes, Partido 94): Estados Unidos - Bélgica

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, Partido 95): Ganador 86 - Egipto

En Vancouver (20.00 GMT, Partido 96): Suiza - Ganador 87

Cuartos de final

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, Partido 97): Ganador 89 - Ganador 90

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, Partido 98): Ganador 93 - Ganador 94

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, Partido 99): Ganador 91 - Ganador 92

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Ganador 95 - Ganador 96

Semifinales

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, Partido 101): Ganador 97 - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, Partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

Partido por el tercer puesto

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

Final

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102

bur-ma

AFP
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