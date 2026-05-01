Ejecutan en EE.UU. a dos reos, uno de ellos casi 50 años en el corredor de la muerte

Dos hombres fueron ejecutados el jueves en el sur de Estados Unidos, en Florida y Texas. El primero de ellos pasó casi 50 años en el corredor de la muerte.

James Hitchcock, de 70 años, fue sentenciado a la pena capital en 1977 por el homicidio el año previo de Cynthia Driggers, su sobrina de 13 años.

Sus casi 50 años en el corredor de la muerte lo convirtieron en uno de los reclusos que más tiempo había pasado en la cárcel a la espera de su ejecución en Estados Unidos.

Murió por inyección letal en la prisión estatal de Florida en Raiford, informó el Departamento de Correcciones del estado en su sitio web.

En Texas, James Broadnax, de 37 años, fue ejecutado mediante inyección letal. Había sido sentenciado a muerte por el robo y homicidio en 2008 de dos productores musicales, Stephen Swan y Matthew Butler.

Con las de hoy, llega a diez el número de ejecuciones en Estados Unidos desde el inicio de año, todas por inyección letal, de las que seis han sido en Florida, tres en Texas y una en Oklahoma.

En 2025, 47 reos fueron ejecutados en total, la cifra más alta desde 2009, cuando se registraron 52.

La gran mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos son por inyección letal, con 39 realizadas con este método en 2025.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados. En tres: California, Oregon y Pensilvania, hay una moratoria.