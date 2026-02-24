Ejecutivo afirma que YouTube no busca crear adicción, sino "generar valor"

Un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales se reanudó el lunes con la declaración de un ejecutivo de YouTube, que insistió en que el objetivo de la aplicación no es enganchar a los usuarios en un consumo compulsivo de videos, sino aportarles valor

Cristos Goodrow, vicepresidente de ingeniería de YouTube, afirmó que la plataforma "no está diseñada para maximizar el tiempo" que se pasa viendo sus videos, sino "para ofrecer a la gente el mayor valor posible", dijo durante su declaración ante un tribunal civil de Los Ángeles

Este juicio es el primero de una serie de demandas presentadas por familias estadounidenses contra plataformas de redes sociales, y determinará si Google (propietaria de YouTube) y Meta (Facebook, Instagram, entre otras) diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró ante la misma corte de Los Ángeles el 18 de febrero

Al igual que en esa ocasión, el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, dijo este lunes a los jurados que la remuneración del ejecutivo de YouTube aumentaba junto con el precio de las acciones de su empresa, por lo que él se beneficiaba personalmente con una mayor participación de los usuarios

El abogado hizo que Goodrow detallara la incorporación de funciones como la reproducción automática de videos y anuncios, y una versión de YouTube diseñada específicamente para niños

El abogado afirmó que estos esfuerzos atraían a los usuarios hacia una "cinta de correr de revisión constante" en busca de nuevo contenido

Asimismo, Lanier señaló documentos internos de YouTube que hacían referencia a investigaciones externas que habían encontrado efectos nocivos de pasar demasiado tiempo viendo videos

Se prevé que el juicio se prolongue hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si Meta y YouTube tienen responsabilidad en los problemas de salud mental que sufre Kaley G. M., una residente de California de 20 años que ha sido una usuaria intensiva de redes sociales desde la infancia

Zuckerberg declaró la semana pasada que lamentaba el lento progreso de Meta en la identificación de usuarios menores de edad en Instagram. El equipo legal de la parte demandante criticó duramente a la empresa por apuntar deliberadamente a niños

Se espera que el caso siente un precedente para la resolución de miles de demandas que responsabilizan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio

TikTok y Snapchat, también mencionadas en el caso, llegaron a acuerdos con la parte demandante antes del inicio del juicio