La historia del soldador mexicano que se hizo millonario después de que SpaceX salió a la bolsa: ahora trabaja para Jeff Bezos

Un soldador mexicano llamado Juan Hernández se convirtió en millonario tras la histórica salida a la bolsa de la empresa aeroespacial SpaceX. Gracias a que, como empleado de la compañía, recibió acciones, su vida tuvo un giro inesperado mientras trabaja para Jeff Bezos en Estados Unidos.

Cómo Juan Hernández acumuló acciones de SpaceX antes del debut en Nasdaq

El técnico latino ingresó a la firma dirigida por Elon Musk en 2015 por la recomendación de un amigo. Según contó Hernández a CBS News, en ese momento desconocía por completo de qué trataba la empresa: “Pensé, para mis adentros, no sé qué es SpaceX, pero vamos”, dijo.

Durante una década allí, el operario desempeñó labores de soldadura esenciales para fabricar estructuras utilizadas en los sistemas de lanzamiento. Su desempeño continuo en la planta de montaje le permitió ascender hasta ocupar el cargo formal de supervisor.

Al inicio de su contratación, la directiva le ofreció un paquete de acciones valuado en 10.000 dólares que el trabajador inicialmente no valoró. Al respecto, Hernández reconoció: “No sabía nada al respecto entonces, no imaginaba que llegaría a ser tan importante”.

Gracias a eso, tras la salida oficial de SpaceX a la bolsa, el trabajador se convirtió en millonario. Según CNN, la empresa vendió el jueves 556 millones de acciones a un precio inicial de US$135 por acción.

Cuánto valen las acciones de SpaceX que conserva Juan Hernández tras la IPO

La salida a la bolsa de SpaceX en el mercado Nasdaq dinamizó el patrimonio de los antiguos empleados de la organización. De acuerdo con CBS News, la oferta pública de venta registró una valoración inicial de US$75.000 millones bajo el símbolo bursátil SPCX.

No obstante, el supervisor mexicano posee una cartera personal compuesta por alrededor de 6500 acciones de la compañía en la actualidad. Ese paquete equivale a unos US$880.000 al precio inicial de US$135 por acción.

Autoridades de Space X celebran la salida a la bolsa TIMOTHY A. CLARY - AFP

El operario considera que otorgar participación accionaria impulsa a los trabajadores a tener éxito en sus tareas diarias. “Su rendimiento será mucho mejor porque, al fin y al cabo, también es su empresa”, afirmó Hernández.

Cómo Juan Hernández enseña a sus hijos a invertir tras su paso por SpaceX

Hernández continúa su desarrollo profesional en el sector aeroespacial dentro de la corporación Blue Origin, del magnate Jeff Bezos. Según dijo, su nueva condición económica no detendrá su rutina laboral debido a los valores de esfuerzo que recibió como inmigrante.

El ahora millonario enfoca sus esfuerzos en transmitir los conocimientos de inversión adquiridos a sus tres hijos en el hogar. De hecho, su hija de 16 años ya administra activos financieros propios y posee acciones vigentes en firmas como Meta.

El soladador mexicano agradeció a Elon Musk por su decisión de entregar acciones FABRICE COFFRINI - AFP

Hernández describió el perfil de la joven con orgullo: “Ella también es una pequeña emprendedora”. El técnico mantuvo su humildad y agradeció a Musk por beneficiar económicamente a los profesionales.

“Él hizo posible que personas como nosotros, ya sabes, el cocinero o el electricista”, señaló. Y concluyó: “Está mejorando mucho la vida de todas estas personas y dándoles mayor sentido a sus familias también”.