Ejército de EE.UU. afirma que repelió ataques con misiles iraníes en el Golfo

Las fuerzas estadounidenses repelieron varios ataques iraníes en la zona del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles, indicó este martes el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio

"Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, pero todos fallaron en sus objetivos", según un comunicado en X del mando militar estadounidense

Ningún militar estadounidense resultó herido, añadió

"Dos misiles iraníes disparados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar el territorio o se desintegraron en pleno vuelo, y tres misiles lanzados contra Baréin fueron inmediatamente interceptados por las defensas aéreas estadounidense y bareiní", precisó la fuente

Antes de eso, el ejército estadounidense había "derribado tres drones" que fueron "lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban legítimamente en las aguas regionales", declaró también el ejército estadounidense

En respuesta, el mando militar para Oriente Medio afirmó que llevó "a cabo ataques en legítima defensa" contra objetivos terrestres en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz

Kuwait, por su parte, dijo que interceptó "ataques hostiles con drones y misiles"