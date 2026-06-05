Ejército de EE.UU. ataca instalaciones de radares en Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en "legítima defensa" dos sitios de radares en Irán

Las fuerzas estadounidenses "derribaron cuatro drones (...) lanzados hacia el estrecho de Ormuz" que "representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional", escribió en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom)

"Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques", agregó el Centcom

Pese al cese al fuego en teoría vigente entre los dos países, Estados Unidos ya había realizado cuatro ataques terrestres en Irán a comienzos de la semana

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Irán aún tiene capacidad balística. "Tienen algunos misiles, tienen algunos drones. Diría, en términos de porcentajes, quizá un 21% o 22% de sus misiles", dijo en entrevista con NBC News

La cifra es más alta que el 18% del que habló Trump en mayo

El ejército iraní aseguró que había disparado "misiles de advertencia" a dos destructores estadounidenses en el Golfo de Omán