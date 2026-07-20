Ejército de EE.UU. dice que atacó redes de comunicación y centros de mando en Irán

El ejército de EE.UU. anunció en la noche del domingo al lunes que había concluido su novena noche consecutiva de bombardeos contra Irán, durante la cual atacó centros de mando y redes de comunicación, entre otros objetivos.

Los ataques "se dirigieron contra centros de mando militares iraníes, emplazamientos de defensa aérea y de vigilancia costera, capacidades marítimas, lugares de lanzamiento de misiles y drones, así como redes de comunicación, con el fin de reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales y marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz", escribió en X el Centcom.