Estos beneficiarios del Seguro Social no recibirán ningún depósito en agosto de 2026: cuál es la razón

Durante el mes de agosto, millones de beneficiarios del Seguro Social no recibirán ningún depósito correspondiente a sus ingresos debido a un ajuste del calendario. La modificación no implica que estas personas perderán dinero, sino que el pago se realizará en una fecha distinta, según las normas establecidas por las autoridades.

Los beneficiarios del Seguro Social que no recibirán ningún depósito en agosto de 2026

En general, las personas que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), relativo a adultos mayores de bajos ingresos y a ciudadanos con discapacidades o ceguera, obtienen el dinero el primer día de cada mes. No obstante, en agosto el escenario es distinto.

Aproximadamente 7 millones de beneficiarios del Seguro Social no recibirán el pago del SSI en agosto Imagen ilustrativa generada con IA

Dado que el 1° de agosto cae sábado, aproximadamente siete millones de beneficiarios del SSI no recibirán depósitos. En su lugar, los pagos se concretarán un día antes, el viernes 31 de julio, acorde con lo estipulado por las reglas oficiales del gobierno.

Como resultado, los titulares recibirán dos prestaciones en julio y ninguna en agosto. Posteriormente, el calendario habitual se retomará en septiembre, ya que el primer día de ese mes es martes.

Otros cambios importantes en el calendario de pago del Seguro Social de Estados Unidos

Además del pago diferido de agosto en julio para el SSI, las personas que reciben prestaciones del Seguro Social deben tener en cuenta los siguientes cambios relevantes en el calendario:

El depósito de noviembre se emitirá el 30 de octubre , debido a que el 1° de noviembre es domingo.

se emitirá el , debido a que el 1° de noviembre es domingo. Habrá prestaciones el 1° y el 31 de diciembre, ya que el 1° de enero de 2027 es feriado federal.

El pago del Seguro Social de noviembre se emitirá el 30 de octubre, debido a que el 1° de noviembre es domingo AP

Por su parte, el calendario para los titulares regulares de Seguro Social permanece intacto y se distribuye según la fecha de nacimiento:

Nacidos entre el 1 y el 10 : segundo miércoles del mes

: segundo miércoles del mes Nacidos entre el 11 y el 20 : tercer miércoles del mes

: tercer miércoles del mes Nacidos entre el 21 y el 31: cuarto miércoles del mes

Sin embargo, se contemplan casos especiales. Para aquellos que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o que reciben tanto Seguro Social como SSI, el Seguro Social se paga el tercer día y el SSI el primer día de cada mes.

Pagos digitales y en papel: las recomendaciones del Seguro Social para los beneficiarios

Desde el año pasado, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales comenzaron a dejar de utilizar cheques en papel.

En un anuncio publicado en julio, la entidad aseguró que el cambio forma parte de una iniciativa gubernamental más amplia para modernizar los sistemas y mejorar la prestación de servicios.

En este contexto, la agencia instó a los beneficiarios a inscribirse en el depósito directo u otra forma de pago digital como parte de una iniciativa de la administración del presidente Donald Trump.

Los depósitos en papel debían cesar a finales de septiembre de 2025, con ciertas excepciones contempladas por las autoridades. Para quienes aún reciben el dinero mediante cheques, la SSA señaló que existen dos opciones digitales convenientes: