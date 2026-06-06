Ejército de EE.UU. dice que Irán lanzó siete misiles contra Kuwait y Baréin
El ejército de Estados Unidos informó el sábado que Irán lanzó 7 misiles contra Kuwait y Baréin, de los cuales 6 fueron interceptados y el...
El ejército de Estados Unidos informó el sábado que Irán lanzó 7 misiles contra Kuwait y Baréin, de los cuales 6 fueron interceptados y el séptimo no alcanzó su objetivo.
Los Guardianes de la Revolución iraní habían afirmado anteriormente haber atacado "bases enemigas" en la región después de bombardeos estadounidenses contra instalaciones de radar en Irán.
"Irán lanzó 7 misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin (...) según las primeras evaluaciones, 6 fueron interceptados y un séptimo no alcanzó su objetivo previsto", escribió el ejército estadounidense en X, y añadió que no había heridos en sus filas ni daños a su infraestructura en Baréin.