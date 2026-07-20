Ejército libanés comienza a tomar control de "zonas piloto" en el sur de Líbano

Un acuerdo para asegurar la retirada israelí del sur del Líbano y el desarme de Hezbollah tuvo su primera prueba sobre el terreno el lunes, cuando el ejército libanés comenzó a hacerse cargo de la seguridad en tres aldeas, informó Washington.

Estados Unidos dijo que las operaciones comenzaron en las llamadas "zonas piloto" de Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya "de conformidad con el Marco Tripartito y bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano".

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, calificó la medida como "un resultado directo" de las conversaciones celebradas la semana pasada en Roma entre delegaciones israelíes y libanesas, y añadió que Washington seguiría trabajando con ambas partes "para implementar el marco hasta una conclusión satisfactoria".

El marco tripartito, firmado por Líbano, Israel y Estados Unidos el 26 de junio tras varias rondas de negociaciones directas, contempla una retirada gradual de las posiciones israelíes en el sur del Líbano.

A cambio, las Fuerzas Armadas Libanesas deberán asumir el control absoluto de la seguridad en las zonas evacuadas y certificar que han sido despejadas de armas e infraestructuras de Hezbollah.

Las "zonas piloto" están destinadas a poner a prueba el enfoque en un puñado de aldeas situadas a ambos lados del río Litani, antes de extenderlo a otras áreas.

Pero el acuerdo, rechazado por Hezbollah, no fija un calendario para la retirada de Israel.

Las autoridades israelíes también han prometido que sus fuerzas permanecerán en una "zona de seguridad" de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera mientras Hezbollah siga armado.

Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, iniciaron negociaciones después de que Hezbollah, respaldado por Irán, arrastrara a Líbano al conflicto de Oriente Medio al atacar a Israel en marzo, luego del inicio de la guerra.

Una fuente militar libanesa declaró a la AFP que las tropas habían comenzado a intensificar las patrullas en varias aldeas adyacentes a zonas ocupadas por fuerzas israelíes en el sur del Líbano, incluida Froun.

El acuerdo marco se alcanzó tras un frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah.

Israel sigue lanzando ataques ocasionales en el sur del Líbano.

Las conversaciones en Roma tuvieron lugar antes de la reunión prevista para el martes en Washington entre el presidente libanés Joseph Aoun y el presidente Donald Trump.