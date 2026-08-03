El 737 MAX 7 de Boeing obtiene su certificación tras siete años de retrasos

Más de ocho años después de su primer vuelo, el 737 MAX 7 de Boeing alcanzó su certificación, con lo que entraría en servicio en 2027 como quedó previsto.

Las entregas de este avión, una versión más pequeña de la familia 737 MAX, debían comenzar inicialmente en 2019, pero los obstáculos técnicos, entre otros imprevistos, habían retrasado la luz verde de las autoridades regulatorias.

Esta "aprobación refleja años de trabajo sostenido para resolver problemas técnicos complejos y para llevar a cabo un examen exhaustivo del diseño del aparato y de los análisis de seguridad que lo acompañan", dijo el lunes la FAA en un comunicado.

Boeing precisó a mediados de julio que el 737 MAX 7 había acumulado, durante su proceso de certificación, 686 horas de ensayos repartidas en 441 vuelos, así como 349 horas de pruebas en tierra.

Uno de los últimos elementos validados fue el sistema antihielo de los motores, un dolor de cabeza para los ingenieros.

El fabricante espera que la certificación del 737 MAX 10, el hermano mayor de la familia de esta serie de aviones, se produzca rápidamente para lanzar también las entregas el año que viene.