El abogado de Johnny Depp reveló la insólita manera en la que calmaron sus nervios antes del veredicto

La espera para conocer el veredicto del juicio por difamación que Johnny Depp promovió contra su exesposa, Amber Heard, mantuvo alerta a millones de espectadores, que fueron testigos de cada uno de los alegatos mientras seguían la transmisión en vivo. En esa deliberación, los nervios estaban al límite y el equipo legal del actor de Piratas del Caribe se sentía tenso, así que sus integrantes combatieron la ansiedad con un método infalible.

El veredicto favoreció a Johnny, quien logró demostrar que el artículo que Amber escribió en The Washington Post, en el que revelaba los abusos de los que presuntamente fue víctima, era difamatorio. Al final, a ella se le ordenó pagar 15 millones de dólares, luego limitados a 10,35 millones. En un veredicto por separado, Heard también recibió 2 millones de dólares a su favor por daños.

La manera en la que los litigantes se relajaron en el juicio de Johnny Depp

Para poder llegar a este desenlace, cuando las cámaras a los litigantes del también actor de Animales Fantásticos celebrando su victoria, se pasó por un largo camino en el que los minutos de la espera, rumbo a conocer el final, fueron los más angustiantes. Uno de los abogados principales del caso, Ben Chew, reveló que el equipo legal disfrutó de un juego de mesa como una forma de relajación, donde todos se pusieron muy competitivos.

Camille se mostró feliz tras conocer el resultado; Johnny Depp fue el gran ausente Captura de pantalla

“Quiero decir, es imposible no asustarse cuando aterrizas en Mayfair con un hotel rojo”, bromearon en una entrevista con Law & Crime Network. “Estábamos tan tensos que uno de mis colegas compró un juego de Monopoly, así que jugamos en nuestra pequeña sala de reuniones y vi un lado de algunos que jamás había visto antes”, relató Chew.

El equipo legal de Johnny Depp revela cómo se quitó el estrés mientras esperaba el veredicto

Sin embargo, cuando escucharon que el jurado estaba por entrar, despejaron todo y sus corazones estaban a punto de salirse. Esta manera de relajarse no pasó desapercibida para los usuarios, quienes ven en los abogados del actor a personas muy humanas, que son empáticas con sus defendidos. Hace apenas unos días, celebraron el ascenso a socia en la firma Brown Rudnick de Camille Vásquez, otra de las protagonistas en este mediático juicio, y volvieron tendencia el hashtag: “Congratulations Camille”.

La reacción de Johnny Depp tras conocer el veredicto

Tras conocer el resultado, parece que Johnny ha estado bastante activo, pues volvió a los escenarios con el guitarrista de rock y su amigo Jeff Beck y parece que lanzarán un álbum juntos. Depp también emitió un comunicado en el que mostraba su emoción.

“Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de personas cercanas a mí y la de quienes durante muchos años me han apoyado, cambiaron para siempre, todo en un abrir y cerrar de ojos (… ) Me hicieron acusaciones falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido de odio, aunque nunca se me presentaron cargos”, empezó su comunicado, en el que también habló del impacto que este caso tuvo en su carrera.

El comunicado de Johnny Depp tras conocer el veredicto Instagram

“Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado (…) Desde el principio, el objetivo fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, concluyó.