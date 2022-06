Los fans de Aquaman pidieron a Bruce Campbell para reemplazar a Amber Heard y él reaccionó

El juicio por difamación que enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard dio mucho de qué hablar, sobre todo después de que fuera el actor quien obtuviera el fallo positivo por parte del jurado. Desde que se comenzaron a revelar los detalles sobre la problemática relación que tuvo la pareja, millones de fans de Johnny han hecho peticiones para que su exesposa quede fuera de la segunda parte de la película Aquaman, en la que tenía uno de los roles principales. Por eso, comenzó a sonar el nombre de Bruce Campbell como posible reemplazo de la actriz; él ya respondió y su respuesta agradó a gran parte del público.

Luego de que el actor de Piratas del Caribe perdiera su personaje como el capitán Jack Sparrow, ahora sería Heard quien perdería su primer papel protagónico dentro de una cinta. Mera, la heroína de DC interpretada por la texana, debutó en 2018, y podría desaparecer tras cuatro años.

Las apariciones de Amber Heard en Aquaman 2 habrían sido reducidas drásticamente por decisión de la compañía Warner Bros Archivo

Todavía no se tiene claro el panorama sobre el futuro de Heard en la saga de Zack Snyder, pero sí se vislumbra que la estadounidense no tiene muchas posibilidades de volver a obtener papeles importantes en el mundo de Hollywood, o al menos no por ahora. Esto en consecuencia por la reacción que han tenido los fans de Depp, quienes hicieron una petición que ya ha recaudado casi tres millones de firmas.

Los seguidores de Johnny exigieron a DC que saque a Mera de la película, o que la reemplacen con otra actriz; incluso, muchos han pedido que sea Bruce Campbell el que la sustituya. Ante esto, el actor y director de cine se pronunció: le enviaron una imagen con la petición y él de inmediato bromeó y dijo “Mándenme un guion”, en aparente tono serio.

Esto fue lo que dijo Bruce Campbell sobre la petición de los fans de reemplazar a Amber Heard Twitter @GroovyBruce

Este actor interpreta un cameo en la cinta de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y también en las tres entregas de Spiderman. En su participación en esa trilogía, primero es el presentador del combate, en la segunda, hace el personaje del trabajador que cuida la puerta del teatro donde actúa Mary Jane, mientras que, en la tercera, trabaja en el restaurante donde Peter pretende pedirle matrimonio a su novia.

Para los fans, Campbell fue el elegido y el más apto para reemplazar a Amber Heard, tanto que la petición ya recorre todas las redes sociales y acumula millones de firmas virtuales.

¿Bruce Campbell podría reemplazar a Amber Heard en Aquaman?

No se sabe si existe la posibilidad de que Campbell entre en la cinta para sustituir el papel de Mera, lo que sí se augura es que la actriz tendrá una participación muy reducida en la película. En un principio, desfilaban nombres como Scarlett Johansson o Emilia Clarke para perfilarse como las próximas novias de Aquaman, pero los fanáticos cambiaron de opinión y ya eligieron a Bruce.

Aunque hay que recalcar que todo esto se trata de simples peticiones por parte de la audiencia, pues los creadores de esta saga aún no emitieron algún comunicado o anuncio. Las casas productoras se encuentran en el ojo del huracán luego del conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard, ya que el actor perdió dos de sus personajes más importantes, pero ella continuó en su trabajo para DC.