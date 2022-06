Los abogados de Johnny Depp insisten en que no buscaban sacarle dinero a Amber Heard sino que su plan era otro

Los abogados de Johnny Depp, Camile Vásquez y Benjamin Chew, dieron sus primeras entrevistas televisivas tras el veredicto del juicio por difamación promovido por el actor de Piratas del Caribe y pusieron en duda que Amber Heard pagara la cantidad que fijó el jurado en Fairfax, Virginia. Para ellos, el caso nunca se trató de dinero. “Para el Sr. Depp, se trataba de restaurar su reputación y lo hizo. Fue unánime, hubo siete personas que decidieron que fue difamado”, dijo el letrado, quien consideró en el programa Today que el juicio fue justo para los dos lados.

El veredicto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Los abogados de Johnny Depp, Camille Vasquez y Ben Chew, a la derecha, se paran en la sala del tribunal mientras continúan las deliberaciones del jurado Jim Watson - Pool AFP

La corte estipuló que la actriz de Aquaman deberá pagarle a su expareja 15 millones de dólares, pero la cantidad se redujo, debido a que serán 350.000 dólares por daños punitivos, porque es el límite en el estado de Virginia. Si se considera que Heard también recibirá una compensación de 2 millones de dólares, la cantidad final que Depp recibiría sería de 8,3 millones, con una fecha límite del 24 de junio.

Días antes, Elaine Bredehoft, la abogada de Amber Heard, manifestó que la actriz tiene razones para apelar, por lo que buscaría esa opción y, cuando le preguntaron si su defendida tenía la solvencia económica para responder, ella declaró: “No, absolutamente no”.

En sus primeras entrevistas televisas, Ben Chew y la socia más reciente de la firma Brown Rudnick, Camille Vásquez, dijeron que discutían el veredicto y los millones que el tribunal de Fairfax ordenó a Heard pagarle a Depp.

En la primera de las apariciones matutinas, George Stephanopoulos, presentador de Good Morning America, los cuestionó sobre si Johnny renunciaría a los pagos por daños si Heard retiraraba su apelación.

“Dijiste que el objetivo no era empobrecer a la Sra. Heard. ¿Es posible que podamos ver un acuerdo en el que ella renuncie a su apelación a cambio de que Depp otorgue daños monetarios?”, preguntó el presentador. Chew se mantuvo tajante, al respetar el secreto de confidencialidad de su cliente, pero señaló que el objetivo principal ya se cumplió. “Se trataba de restaurar su reputación”.

Stephanopoulos continuó con la entrevista. “Parece que eso es algo que podría estar en la mesa, pero depende de la Sra. Heard”. Y de nuevo le dijeron que eso era algo que debía mantenerse en privado.

Los abogados de Johnny Depp en Good Morning America

La reacción de Johnny Depp al enterarse del veredicto

Ya que el actor de Animales Fantásticos no asistió al veredicto del juicio, los abogados revelaron su reacción cuando se enteró del resultado. Chew destacó que fue como si le hubieran quitado un gran peso y que estaba en la Luna. “Recuperó su vida”.

En la entrevista, Camille Vásquez añadió que así Johnny tuvo la oportunidad de contar su verdad por primera vez, luego del artículo de opinión escrito por Heard en 2019 y publicado en The Washington Post, en el que revelaba una historia de abusos domésticos en la que ella sería la protagonista.

“Fueron seis años de preparación y creo que pudo conectarse con el jurado y el público en general y contar lo que en verdad sucedió en esta relación”, agregó.

El impacto del juicio de Johnny en el movimiento Me Too

La abogada Camille Vasquez y el actor Johnny Depp escuchan en la sala del tribunal del tribunal de circuito del condado de Fairfax, Virginia, el 23 de mayo de 2022 STEVE HELBER - AFP

Sobre la idea de que el veredicto significase un revés para el movimiento Me Too, Camille considera que se trata de todo lo contrario, de demostrar que la violencia doméstica no tiene género. “Los hechos eran lo que eran. El jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos”.

Chew añadió que Johnny asumió la responsabilidad de varias cosas y que el jurado consideró que Amber tenía una respuesta para todo, sin hacerse responsable de nada. Con respecto a la fama que adquirieron en redes sociales, especialmente Camille, ella se sinceró sobre lo que siente.

“Aunque es abrumadora, sí soy una inspiración para las mujeres jóvenes que quieren ir a la facultad de derecho, estudiar y trabajar duro. Entonces lo vale”, manifestó.

Luego de que uno de los conductores insinuara que los miembros del jurado se dejaron influir por las redes sociales, se apresuraron a negarlo. “No creo que haya ninguna razón para creer que los miembros del jurado violaron su juramento”, concluyeron sus participaciones.