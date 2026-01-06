El abogado de Maduro también defendió a Julian Assange, fundador de WikiLeaks

El abogado que representa al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la justicia de Estados Unidos también defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Barry Pollack, de 61 años, estuvo sentado junto a Maduro durante su primera comparecencia el lunes ante un juez de Nueva York, donde se le imputó por varios cargos, el principal narcotráfico.

Maduro se declaró "no culpable". La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

Pollack, graduado por la Universidad de Georgetown, es socio de la firma de abogados Harris St. Laurent & Wechsler LLP y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

La guía especializada en firmas de abogados Chambers USA lo describe como un "abogado exhaustivo y de pensamiento profundo". "Vive, respira y sueña con los juicios y tiene una forma muy natural de enfrentar al jurado", agrega.

En 2024, Pollack logró la liberación de Assange de una cárcel británica después de negociar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mediante el cual el australiano se declaró culpable de violar la Ley de Espionaje por divulgar material de defensa nacional.

En otro caso mediático, Pollack obtuvo la absolución de un excontable de Enron que enfrentaba cargos penales por fraude derivados del colapso del gigante energético.

También logró la retirada de cargos y la liberación de un hombre que llevaba 17 años en prisión condenado injustamente por el asesinato de sus padres.

Pollack dio indicios de parte de su estrategia de defensa de Maduro durante la audiencia del lunes ante el juez Alvin Hellerstein. Cuestionó la "legalidad de su secuestro" por parte de militares estadounidenses.