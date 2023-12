escuchar

Estados Unidos es un país con una larga y amplia tradición de debates entre candidatos que luego se miden en las urnas con el objetivo de llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, este jueves, la nación fue testigo de un encuentro nunca antes visto entre un demócrata y un republicano que no compiten entre sí. Se trató de Gavin Newsom y Ron DeSantis, gobernadores de California y Florida, respectivamente, quienes se dieron cita para hablar en vivo acerca de temas que preocupan a la población, como lo son la economía, la inflación, el precio de la gasolina y la inmigración.

Con relación a este último, los dos gobernadores tienen posturas radicalmente opuestas, que no solo han manifestado públicamente sino a través de la promoción de proyectos de ley. Mientras que en California el plan sanitario del estado cubre a los migrantes mayores de 50 años, en Florida está penado con cárcel el traslado de personas indocumentadas dentro del estado.

Como ya sucedió en otras oportunidades, Newsom aprovechó el debate, que se transmitió en vivo por Fox News, para confrontar a DeSantis por los vuelos de personas indocumentadas a Martha’s Vineyard en Massachusetts y que iniciaron en septiembre del año pasado.

De izquierda a derecha: Ron DeSantis, gobernador de Florida, el conductor de televisión, Sean Hannity, y Gavin Newsom, gobernador de California Fox News

En ese sentido, también sostuvo que DeSantis “podía describirse mejor como un gobernador que le mentía a los inmigrantes, les prometía empleos y vivienda, pero los enviaba a una isla o a un estacionamiento en Sacramento”.

“Me reuní con esos inmigrantes a los que mentiste. Creo que ese tipo de astucia, utilizar seres humanos como peones, es descalificante”, expresó Newsom de forma contundente.

El moderador del debate, Sean Hannity, que tituló el espacio, de más de hora y media, “DeSantis contra Newsom: El gran debate estatal, rojo contra azul”, le preguntó al gobernador de Florida si la política de fronteras abiertas de Joe Biden permitían la entrada de terroristas. Como no podía ser de otra manera, el precandidato por el Partido Republicano expresó de manera afirmativa. “Hay muertes por fentanilo. Están envenenando a nuestra gente y se niega a responsabilizar a los cárteles. Habrá un ataque terrorista debido a nuestra frontera sur”, dijo.

Inmigrantes se reúnen con sus pertenencias frente a la Iglesia Episcopal de St. Andrews, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Edgartown, Massachusetts, en Martha's Vineyard (Ray Ewing/Vineyard Gazette via AP) Ray Ewing/Vineyard Gazette - Vineyard Gazette

Mientras que Newsom esquivó la pregunta sobre inmigración y terrorismo, manifestó que DeSantis utilizaba la crisis migratoria para poder avanzar en las encuestas al expresidente Donald Trump, quien también es precandidato por el Grand Old Party.

“Apoyo la seguridad fronteriza. Creo que el sistema de asilo no funciona. Soy el único aquí que es gobernador de un estado fronterizo. Utilizas a los inmigrantes para el juego político, acaparar titulares de noticias y atención para superar a Trump”, dijo el demócrata.

Entre algunos de los demás temas discutidos, también estuvieron las candidaturas de los dos políticos, ya que, en realidad, no compiten por ningún cargo. Newsom, que fue electo gobernador de California el año pasado, sostuvo que no aspira a otro cargo político, y de la misma manera aseveró que DeSantis no conseguiría ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y California, respectivamente Fox News

Los esquemas impositivos y la economía también formaron parte del debate. DeSantis mencionó que la carga tributaria y el costo de la gasolina eran mucho más altos en California que en Florida y que ese era uno de los motivos por los que muchos residentes de la costa oeste del país se mudaban a su estado.

Por último, también hubo críticas mutuas en cuanto al manejo de la pandemia por Covid-19, que afectó a Estados Unidos y el mundo en 2020. DeSantis manifestó que California estuvo “encerrada” y que eso afectó a muchos trabajadores, mientras que los hijos de Newsom iban a una escuela privada.

Por su parte, el gobernador de Florida contraatacó y le recordó a los espectadores que el republicano, inicialmente, apoyó muchas de las restricciones en materia de salud pública que ahora condenaba y lo que ocasionó “muertes innecesarias en Florida”.