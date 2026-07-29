El actor Jared Leto niega nuevas acusaciones de agresión sexual

El actor y cantante estadounidense Jared Leto negó el miércoles las acusaciones de agresión y acoso sexual presentadas en su contra por diez mujeres en un nuevo documental emitido por la BBC.

Las mujeres señalan haber sido víctimas de la estrella entre 2002 y 2016.

Dos de ellas lo acusaron de agresión sexual cuando tenían 17 años, mientras que otra afirmó que a los 19 años el actor la amenazó con una agresión similar.

Una cuarta mujer relató haber recibido múltiples llamadas telefónicas de carácter sexualmente explícito por parte de Leto cuando ella tenía 16 años. De acuerdo con su versión, le propuso acostarse con ella.

Otras cuatro mujeres hablaron de acoso sexual durante llamadas telefónicas del vocalista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars.

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida", aseguró Leto, de 54 años, en un comunicado transmitido por sus representantes.

"Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", subrayó.

Nueve de las diez mujeres dan su testimonio por primera vez en este documental de la BBC titulado "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" (Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood).

No es la primera vez que Leto, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Dallas Buyers Club", es señalado de este tipo de agresiones.

En 2025, varias otras mujeres lo acusaron de agresiones sexuales, en particular en una investigación realizada por el sitio Air Mail, una revista digital estadounidense. En esa ocasión, Leto también negó cualquier conducta inapropiada.