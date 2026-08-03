Noticias del Uscis hoy: green card, TPS y actualizaciones para migrantes en agosto 2026

El Departamento de Estado publicó el boletín de visas de agosto, documento que establece cuándo determinados solicitantes pueden continuar el proceso para obtener la green card. Las fechas incluidas son utilizadas tanto en los trámites consulares como en los procesos de ajuste de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), según la categoría migratoria correspondiente.

Green card: fechas de prioridad y categorías familiares

Para quienes presentan un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos , el Uscis suele indicar el uso de la tabla de “Fechas de acción final” .

, el Uscis suele indicar el uso de la . Cuando existen más visas disponibles que solicitudes pendientes durante el año fiscal, el organismo puede autorizar la utilización de la tabla de “Fechas para la presentación de solicitudes”.

Para agosto, el boletín de visas proporciona las actualizaciones clave sobre la disponibilidad de green card y los procedimientos para solicitantes ante el Uscis Fotomontaje creado con IA

El boletín también confirmó que México, India, China y Filipinas continúan entre los países con mayor cantidad de solicitudes. Esta situación mantiene tiempos de espera distintos respecto del resto del mundo.

De acuerdo con la información oficial, en las categorías patrocinadas por familiares, el límite anual permanece en 226.000 visas para este año fiscal que finalizará el 30 de septiembre.

La disponibilidad depende de la fecha de prioridad asignada a cada expediente y de la categoría bajo la que fue presentada la petición.

Dentro de la clasificación F2A, correspondiente a cónyuges e hijos de residentes permanentes, la tabla para la presentación de solicitudes aparece como “Current” (C), lo que permite avanzar con la documentación. El resto de las categorías establece lo siguiente:

China : F1, hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses; solo los solicitantes que tengan una fecha de prioridad anterior al 15 de junio de 2019 pueden empezar a enviar sus documentos. F2B, hijos e hijas solteros de 21 años de edad o mayores de residentes permanentes, el 1° de enero de 2019. F3, hijos e hijas casados ​​de ciudadanos estadounidenses, el 1° de marzo de 2013. F4, hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos, el 22 de junio de 2010.

: F1, hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses; solo los solicitantes que tengan una fecha de prioridad anterior al 15 de junio de 2019 pueden empezar a enviar sus documentos. F2B, hijos e hijas solteros de 21 años de edad o mayores de residentes permanentes, el 1° de enero de 2019. F3, hijos e hijas casados ​​de ciudadanos estadounidenses, el 1° de marzo de 2013. F4, hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos, el 22 de junio de 2010. India : F1 el 15 de junio de 2019. F2B el 1° de enero de 2019. F3 el 1° de marzo de 2013. F4 el 15 de diciembre de 2006.

: F1 el 15 de junio de 2019. F2B el 1° de enero de 2019. F3 el 1° de marzo de 2013. F4 el 15 de diciembre de 2006. México : F1 el 1° de diciembre de 2008. F2B el 15 de mayo de 2010. F3 el 15 de julio de 2001. F4 el 30 de abril de 2001.

: F1 el 1° de diciembre de 2008. F2B el 15 de mayo de 2010. F3 el 15 de julio de 2001. F4 el 30 de abril de 2001. Filipinas : F1 el 22 de abril de 2015. F2B el 1° de octubre de 2013. F3 el 8 de agosto de 2006. F4 el 22 de marzo de 2008.

: F1 el 22 de abril de 2015. F2B el 1° de octubre de 2013. F3 el 8 de agosto de 2006. F4 el 22 de marzo de 2008. Resto del mundo: F1 el 15 de junio de 2019. F2B el 1° de enero de 2019. F3 el 1° de marzo de 2013. F4 el 22 de junio de 2010.

En cambio, las fechas de acción final continúan sujetas al calendario establecido para cada país:

China : F1 el 15 de diciembre de 2018. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de enero de 2018. F3 el 15 de mayo de 2012. F4 el 1° de septiembre de 2009.

: F1 el 15 de diciembre de 2018. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de enero de 2018. F3 el 15 de mayo de 2012. F4 el 1° de septiembre de 2009. India : F1 el 15 de diciembre de 2018. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de enero de 2018. F3 el 15 de mayo de 2012. F4 el 1° de noviembre de 2006.

: F1 el 15 de diciembre de 2018. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de enero de 2018. F3 el 15 de mayo de 2012. F4 el 1° de noviembre de 2006. México : F1 el 1° de diciembre de 2007. F2A el 22 de julio de 2025. F2B el 15 de febrero de 2009. F3 el 1° de julio de 2001. F4 el 8 de abril de 2001.

: F1 el 1° de diciembre de 2007. F2A el 22 de julio de 2025. F2B el 15 de febrero de 2009. F3 el 1° de julio de 2001. F4 el 8 de abril de 2001. Filipinas : F1 el 1° de mayo de 2013. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de junio de 2013. F3 el 22 de febrero de 2006. F4 el 1° de agosto de 2007.

: F1 el 1° de mayo de 2013. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de junio de 2013. F3 el 22 de febrero de 2006. F4 el 1° de agosto de 2007. Resto del mundo: F1 el 15 de diciembre de 2018. F2A el 22 de julio de 2026. F2B el 1° de enero de 2018. F3 el 15 de mayo de 2012. F4 el 1° de septiembre de 2009.

El boletín recuerda que una categoría identificada con la letra “C” significa que existen visas disponibles para todos los solicitantes elegibles. Por el otro lado, la letra “U” indica que no hay números de documentos autorizados para ese grupo durante el mes.

Empleo, lotería de visas y advertencias sobre la green card para agosto

En las categorías basadas en empleo, el cupo anual se mantiene en al menos 140.000 visas. El informe advirtió que la elevada demanda podría provocar modificaciones en algunas categorías antes del cierre del año fiscal, especialmente en determinados casos correspondientes a India y en parte de la clasificación EB-2.

Así se ve la tabla de fechas de acción final para casos de preferencia patrocinados por familiares Departamento de Estado

La tabla de fechas de acción final para casos de preferencia basada en el empleo indica cuándo las visas de inmigrante están autorizadas para su emisión o cuándo se pueden aprobar las solicitudes de ajuste de estatus. Estas se autorizan únicamente para aquellos solicitantes cuya fecha de prioridad sea anterior a la listada:

1°, trabajadores prioritarios : para China el 1° de julio de 2023, India el 15 de octubre de 2022; México “C”, Filipinas “C”, resto del mundo “C”.

: para China el 1° de julio de 2023, India el 15 de octubre de 2022; México “C”, Filipinas “C”, resto del mundo “C”. 2°, títulos avanzados/habilidad excepcional : para China el 1° de septiembre de 2021; India “U”; México “C”; Filipinas “C”; resto del mundo “C”.

: para China el 1° de septiembre de 2021; India “U”; México “C”; Filipinas “C”; resto del mundo “C”. 3°, trabajadores profesionales/técnicos : para China el 1° de enero de 2022; India el 1° de enero de 2015; México el 1° de septiembre de 2024; Filipinas el 1° de agosto de 2023; resto del mundo el 1° de septiembre de 2024.

: para China el 1° de enero de 2022; India el 1° de enero de 2015; México el 1° de septiembre de 2024; Filipinas el 1° de agosto de 2023; resto del mundo el 1° de septiembre de 2024. Otros trabajadores : para China el 1° de mayo de 2019; India el 1° de enero de 2014; México el 1° de abril de 2022; Filipinas el 1° de diciembre de 2021; resto del mundo el 1° de abril de 2022.

: para China el 1° de mayo de 2019; India el 1° de enero de 2014; México el 1° de abril de 2022; Filipinas el 1° de diciembre de 2021; resto del mundo el 1° de abril de 2022. 4°, ciertos inmigrantes especiales : para China el 15 de octubre de 2022; India el 15 de octubre de 2022; México el 15 de octubre de 2022; Filipinas el 15 de octubre de 2022; resto del mundo el 15 de octubre de 2022.

: para China el 15 de octubre de 2022; India el 15 de octubre de 2022; México el 15 de octubre de 2022; Filipinas el 15 de octubre de 2022; resto del mundo el 15 de octubre de 2022. Ciertos trabajadores religiosos : para China el 15 de octubre de 2022; India el 15 de octubre de 2022; México el 15 de octubre de 2022; Filipinas el 15 de octubre de 2022; resto del mundo el 15 de octubre de 2022.

: para China el 15 de octubre de 2022; India el 15 de octubre de 2022; México el 15 de octubre de 2022; Filipinas el 15 de octubre de 2022; resto del mundo el 15 de octubre de 2022. 5° no reservada (incluye C5, T5, I5, R5) : para China el 1° de diciembre de 2016; India “U”; México “C”; Filipinas “C”; resto del mundo “C”.

: para China el 1° de diciembre de 2016; India “U”; México “C”; Filipinas “C”; resto del mundo “C”. 5° Reservada (rural/desempleo/infraestructura): para China “C”; India “C”; México “C”; Filipinas “C”; resto del mundo “C”.

Respecto de la Lotería de Visas de Diversidad (DV-2026), para Sudamérica y el Caribe, el número de rango habilitado en agosto llega hasta el 4000. El beneficio solo podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre, fecha en la que concluye el programa correspondiente a este año fiscal.

No se anunciaron cambios sobre el Uscis y el TPS para agosto

Aunque muchos migrantes esperan anuncios relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el boletín de visas de agosto no incorpora cambios sobre ese programa. Recientemente, el gobierno federal puso fin a este beneficio para migrantes de Haití y Siria.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

La Corte Suprema de EE.UU., en el caso Mullin v. Doe, avaló la decisión de la administración Trump de cancelar el programa para aproximadamente 350.000 ciudadanos de Haití y 4000 de Siria.

El tribunal concluyó que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre la designación, extensión o terminación del TPS son discrecionales.

Este fallo sienta un precedente que podría permitir al gobierno cancelar el programa para el resto de los 1,3 millones de beneficiarios de otros países sin control de los tribunales. Con la decisión en vigor, las posibles consecuencias incluyen: