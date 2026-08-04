El enunciado del DHS por el ICE en aeropuertos: “Indocumentados no podrán volar, salvo para autodeportarse”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que los extranjeros que permanecen de forma ilegal en EE.UU. ya no pueden tomar vuelos, salvo cuando salgan del país norteamericano para autodeportarse. El mensaje surgió en medio de las operaciones migratorias del ICE en aeropuertos, que ampliaron el alcance del control federal sobre viajeros sin estatus permanente.

Qué dijo el DHS sobre los vuelos nacionales de personas indocumentadas

Según informó CBS News, el departamento expresó: “Bajo la presidencia de Trump, el DHS ya no tolerará esta práctica. Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los inmigrantes indocumentados no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”.

Los procedimientos ahora alcanzan a extranjeros sin antecedentes penales y con posibles infracciones civiles de inmigración Ryan Sun - AP

La declaración acompañó un cambio en la cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La TSA ahora comparte más información sobre pasajeros extranjeros con el organismo migratorio.

Cómo funciona la colaboración entre la TSA y el ICE

CBS News explicó que agentes de la TSA entregan al ICE avisos o datos sobre determinados viajeros. Esa información permite que los oficiales identifiquen a personas que el gobierno federal considera deportables antes de una intervención.

Los reportes recientes sobre arrestos en aeropuertos se relacionan con esta cooperación más amplia. Varios videos que circularon en redes sociales registraron algunos procedimientos.

La TSA y el ICE firmaron en mayo de 2025 un acuerdo para reforzar el intercambio de datos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La información alcanza a extranjeros sin antecedentes penales que enfrentan posibles infracciones civiles de inmigración. Entre esos casos aparecen las personas con visas vencidas en aeropuertos, aunque el nuevo alcance no se limita a quienes recibieron una condena o representan un riesgo para la seguridad pública.

Los agentes de la TSA también aportan pistas para que el ICE pueda arrestar, detener e iniciar el trámite de deportación de quienes considera sujetos a expulsión. Abogados de inmigración señalaron que algunos afectados cuentan con solicitudes migratorias pendientes o permisos de trabajo, pero todavía no poseen un estatus legal permanente.

Qué cambió en los controles migratorios de los aeropuertos

Antes de esta expansión, ambas agencias concentraban sus acciones conjuntas en investigaciones menos controvertidas. Esas intervenciones se vinculaban principalmente con delitos federales o amenazas para la seguridad pública, como el tráfico de drogas y la trata de personas.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

La estrategia actual amplió la colaboración entre la TSA y el ICE hacia el control de infracciones civiles. Las dos agencias firmaron en mayo de 2025 un acuerdo para reforzar el intercambio de información sobre viajeros.

Ese giro modificó una práctica que regía para los vuelos dentro de EE.UU. Las personas sin estatus permanente podían viajar sin dificultades si no tenían antecedentes penales ni problemas vinculados con la seguridad pública. Una fuente del ICE indicó a CBS News que esa situación ya no se mantiene.

La misma fuente consideró que ahora resulta imprudente que una persona en situación irregular o con un “estatus migratorio frágil” intente realizar un vuelo nacional. La advertencia también alcanza a quienes todavía esperan una respuesta sobre sus trámites.

Por qué el ICE apunta a viajeros en las terminales

Una fuente del ICE describió a los pasajeros como “objetivos fáciles” para los agentes migratorios. Los aeropuertos ofrecen espacios controlados, zonas seguras y datos previos sobre los itinerarios y los expedientes de las personas buscadas.

La Casa Blanca le pidió al ICE que alcance una meta de 2000 arrestos diarios Fotomontaje realizado con IA

Esa información permite que los oficiales conozcan de antemano cuándo y dónde aparecerá un viajero. La fuente sostuvo que el control migratorio en las terminales resulta relativamente sencillo.

La presión de la Casa Blanca también influye en esta estrategia. Según CBS News, la administración de Trump exigió al ICE que alcance 2000 arrestos diarios, y los procedimientos en aeropuertos representan una vía directa para elevar esa cifra.