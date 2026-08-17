El argentino Tirante despacha a Landaluce y avanza a octavos en Cincinnati

El argentino Thiago Tirante avanzó este lunes a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar al español Martín Landaluce por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4), en un ajustado duelo de dos horas y 16 minutos.

Tirante prolongó así la semana más importante de su carrera después de haber eliminado en la segunda ronda al serbio Novak Djokovic, ex número uno mundial y dueño de 24 títulos de Grand Slam, en su victoria más destacada.

En un duelo tan parejo que no tuvo quiebres, Tirante, número 50 del mundo, fue más sólido con su servicio y cometió menos errores no forzados para imponerse en los dos tiebreaks.

El sudamericano terminó imponiendo su servicio en los momentos decisivos y conectó nueve aces, uno de ellos para sellar la victoria, frente a cinco de Landaluce (67°).

El platense de 25 años igualó en Cincinnati su mejor actuación en un Masters 1000, los octavos de final alcanzados también este año en Roma.

Su mejor resultado en un Grand Slam fue la tercera ronda de Roland Garros 2026.

Landaluce, de 20 años, llegaba con un recorrido destacado en los Masters 1000, con unos cuartos de final en Miami y en Roma, sus mejores actuaciones en esta categoría.