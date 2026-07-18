El artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami desde Cuba

El artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami desde Cuba, donde cumplió una pena de cinco años de cárcel, según un video de él en el aeropuerto compartido con la AFP por su amiga y activista Anamely Ramos.

Otero Alcántara, de 38 años, es una de las figuras más visibles de la disidencia en la isla comunista.

El viernes obtuvo un visado humanitario para viajar a Estados Unidos, "una vía que se impuso como la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento", según un comunicado difundido este sábado después de su salida de Cuba en su página de Facebook administrada por su entorno.

"Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla", indicó el comunicado en Facebook.

El artista alcanzó notoriedad tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que exigía una mayor libertad de expresión en Cuba.

Las autoridades lo detuvieron el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa en La Habana para unirse a las manifestaciones sin precedentes en las que participaron miles de ciudadanos al grito de "Tenemos hambre", "Libertad" y "Abajo la dictadura".

En 2022, el Estado condenó a Otero Alcántara a cinco años de prisión por "ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos", por una performance anterior en la que se cubrió con una bandera cubana.

Otero Alcántara llevaba en paradero desconocido desde el martes de la semana pasada, cuando la seguridad del Estado cubano lo sacó de la prisión de Guanajay (oeste) y lo llevó a uno de sus locales, dos días antes del fin oficial de su condena.

Su situación movilizó a varias ONG y amigos, que no dejaron de exigir su liberación a las autoridades cubanas.