El atleta estadounidense Josh Hoey rompe récord mundial en los 800 m indoor

El atleta estadounidense Josh Hoey paró el reloj este sábado en 1 minuto 42 segundos y 50 centésimas para batir el récord mundial de 800 m indoor en el Gran Premio Indoor de Atletismo celebrado en Boston.

Hoey, de 26 años y campeón mundial de 800 m indoor en 2025, batió la marca anterior de 1:42,67 establecida por el danés Wilson Kipketer en París, el 9 de marzo de 1997.

Con un ritmo perfecto, guiado por un marcapasos y con la ayuda de la liebre luminosa al borde de la pista, Hoey no flaqueó y se llevó el récord.

La hazaña relanza su carrera tras quedar a las puertas de los Juegos Olímpicos de París 2024 y del Campeonato Mundial de Tokio el año pasado (4º en las pruebas y 1º en no ser seleccionado).

Más temprano, el estadounidense Hobbs Kessler logró la mejor marca de la historia en los 2.000 m indoor, superando a su compatriota Grant Fisher en la última vuelta para terminar en 4:48,79, mejor que el 4:49,99 establecido por el etíope Kenenisa Bekele en 2007.

World Athletics, sin embargo, no reconoce un récord mundial en indoor o pista cubierta para esta prueba.

La estrella del sprint, Noah Lyles, inauguró su temporada compitiendo en una inusual carrera de 300 m.

El campeón olímpico de los 100 m, también cuatro veces campeón mundial de los 200 m, terminó segundo con un tiempo de 32,15 segundos, superado por el velocista trinitense de larga distancia Jereem Richards (32,14).

La británica Dina Asher-Smith dominó los 60 m con un tiempo de 7,08 segundos, mientras que el jamaiquino Ackeem Blake ganó la prueba masculina con un tiempo de 6,53 segundos.