Por qué el mate se volvió furor en Estados Unidos: dicen que es el nuevo matcha y un símbolo de estatus

El mate dejó de ser una costumbre exclusiva de América del Sur y comenzó a ganar espacio en Estados Unidos. Durante 2024, la Argentina exportó al país norteamericano alrededor de 900 toneladas de yerba mate y sus derivados. Figuras internacionales que eligen la infusión, acompañadas por el surgimiento de nuevas marcas y formatos adaptados al consumo moderno, impulsaron una tendencia que muchos ya comparan con el fenómeno global del matcha.

Similitudes entre el fenómeno del mate y el matcha

La expansión internacional de la infusión despertó comparaciones con el matcha japonés, una preparación que durante la última década se consolidó como emblema del bienestar y del consumo premium en cafeterías de distintas ciudades del mundo.

Celebridades como Lionel Messi y Zoe Saldaña ayudaron a despertar interés global por esta tradición

Según CNN, ambas propuestas comparten algunos rasgos: el color verde intenso, las propiedades estimulantes y la presencia de rituales específicos alrededor de su preparación. Sin embargo, el mate incorpora un componente colectivo distinto, basado en el consumo social y la costumbre de compartirlo del mismo recipiente.

Ese salto cultural se refleja en el comercio exterior: en 2024, la Argentina exportó 45.109 toneladas de yerba mate y derivados (un aumento del 19,4% interanual). Esto significó un récord para el sector.

Estados Unidos recibió el 2% de esos envíos (aproximadamente 900 toneladas), por detrás de Siria (77%), Chile (14%) y España (5%), según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario elaborado con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

El crecimiento fuera de la región también modificó la mirada sobre esta tradición. Lo que antes resultaba extraño para muchos extranjeros, hoy se puede ver como algo común en entrenamientos deportivos, estudios de grabación y publicaciones virales de personalidades en las redes sociales.

El rol de los famosos para expandir el consumo de yerba mate en EE.UU.

El avance internacional del consumo de mate estuvo acompañado por figuras públicas que lo incorporaron a su rutina cotidiana. Uno de los casos más visibles es Lionel Messi, quien suele mostrarse con la infusión durante concentraciones y partidos.

Otra famosa que viralizó la infusión fue Zoe Saldaña, que publicó un video viral mientras tomaba mate caracterizada como Gamora en el set de Avengers. A la lista se suman el papa Francisco, el piloto Franco Colapinto y el futbolista francés Antoine Griezmann.

Griezmann expuso su amor por el mate en Rusia 2018. Crédito: Twitter

La exposición constante de estas figuras despertó interés entre consumidores de distintos países, que comenzaron a preguntarse cómo se prepara y qué representa culturalmente.

El mate como símbolo de estatus

La popularidad internacional transformó al mate en algo más que una tradición regional, explicó el informe de CNN. En ciudades con fuerte cultura wellness y consumo gourmet, la infusión empezó a vincularse con hábitos saludables, exclusividad y experiencias culturales.

En Siria y Líbano se concentra gran parte de las exportaciones argentinas de yerba mate Magnific

Según el medio, muchos clientes no buscan únicamente el sabor, sino también el proceso: aprender a cebarlo, elegir la temperatura adecuada del agua y entender los códigos asociados a esa práctica social. Ese aspecto cultural ayudó a posicionarlo como un producto ligado a cierto estilo de vida, similar a lo ocurrido con el matcha en mercados internacionales.

El crecimiento internacional también impulsó nuevas presentaciones. Según el sommelier ruso Nikolai Ivansson, el mercado mundial de bebidas elaboradas con extractos de yerba mate ya supera al de la hoja suelta tradicional.

Actualmente, existen versiones en latas, cápsulas y bebidas energéticas diseñadas para consumidores que priorizan practicidad. Incluso Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, participa en proyectos vinculados con productos saborizados a base de yerba mate.