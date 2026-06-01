Un chorro de agua termal irrumpe en una granja de cerdos: el extraño fenómeno que sorprendió a la comunidad

La aparición de una manifestación hidrotermal en una granja de cerdos de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, generó un operativo de seguridad y monitoreo por parte de autoridades locales, estatales y federales en Michoacán, México. El fenómeno fue detectado durante la noche del lunes 25 de mayo entre corrales ubicados en una zona con antecedentes de actividad geotérmica.

Qué ocurrió en la granja de El Salitre

Según la información oficial, en los primeros minutos una columna de agua habría alcanzado cerca de 15 metros de altura, lo que llevó a pensar inicialmente en la presencia de un géiser. Con el avance de las evaluaciones técnicas, especialistas de distintas instituciones descartaron actividad volcánica y señalaron que se trataba de una manifestación hidrotermal vinculada al sistema geotérmico de la región.

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“La manifestación registrada en Ixtlán corresponde a una actividad natural relacionada con el calor interno de la Tierra”, explicaron desde Protección Civil de Michoacán en un comunicado en Facebook. “Personal especializado realiza labores de inspección y monitoreo permanente en la zona”, señalaron.

Después de la expulsión inicial de agua y vapor, la actividad cambió de comportamiento y derivó en un pozo de lodo con emisión continua de burbujas, gases y pequeñas cantidades de vapor.

Protección Civil informó que fueron evacuadas de manera preventiva 13 personas que habitaban cerca del sitio. Además, se retiraron animales, depósitos de gas y se suspendieron actividades en un preescolar ubicado en las inmediaciones.

“Se mantiene vigilancia preventiva y resguardo del sitio. No te acerques a la zona y permite las labores de las autoridades”, advirtieron en redes sociales.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de aproximadamente 30 metros y colocaron un puesto de mando para supervisar de manera permanente la evolución del fenómeno.

Las autoridades utilizan drones para realizar análisis fotogramétricos e infrarrojos del área Facebook Coordinación Nacional de Protección Civil

Cómo se monitorea la actividad hidrotermal en Michoacán

El seguimiento técnico se realiza con participación de especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Michoacana y la Comisión Federal de Electricidad. Los equipos trabajan en análisis de gases, mediciones térmicas y estudios del subsuelo.

Para las tareas de observación se utilizan drones con sistemas fotogramétricos e infrarrojos que permiten registrar cambios en la superficie y detectar variaciones de temperatura en la zona afectada.

Los expertos indicaron que hasta el momento no existen señales asociadas a actividad volcánica. Sin embargo, el monitoreo continuará mientras se desarrollan las investigaciones geológicas y geofísicas.

Se estableció un área restringida de aproximadamente 30 metros a la redonda y se instaló un Puesto de Comando para el monitoreo permanente Facebook Coordinación Nacional de Protección Civil

Qué es un géiser y qué lo diferencia de una manifestación hidrotermal

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), un géiser es una fuente termal que libera agua y vapor a presión de forma intermitente. Este tipo de formación necesita calor subterráneo, agua y una estructura rocosa capaz de acumular presión.

El proceso ocurre cuando el agua almacenada en conductos profundos se calienta por contacto con roca caliente o magma. Al alcanzar altas temperaturas, parte del líquido se transforma en vapor y genera presión suficiente para expulsarlo hacia la superficie.

Tras la erupción, el sistema vuelve a llenarse y el ciclo puede repetirse después de un período de reposo. Este comportamiento periódico es una de las principales características de los géiseres.

Los especialistas explicaron que una manifestación hidrotermal es un concepto más amplio que incluye distintas expresiones relacionadas con el calor interno de la Tierra, como pozos de lodo o emisiones de gases. En el caso de un géiser, existe un sistema subterráneo específico que permite erupciones periódicas de agua y vapor.

La actividad se transformó en un pozo de lodo con burbujeo constante Facebook Coordinación Nacional de Protección Civil

Las autoridades mantienen medidas preventivas en la zona

El presidente municipal de Ixtlán de los Hervores, Enoc Tamayo, informó que la región posee antecedentes de estudios relacionados con energía geotérmica. El mandatario pidió que la información técnica sea comunicada de forma clara a la población.

“Estamos pendientes de las familias y de las personas que viven cerca del área, mantenemos la vigilancia preventiva y trabajamos coordinadamente con distintas instituciones para actuar con responsabilidad y proteger a nuestra gente”, expresó en un comunicado.

Las autoridades locales señalaron que se mantendrá la vigilancia preventiva mientras continúan los análisis científicos y las tareas de Protección Civil en el área acordonada.