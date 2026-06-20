El belga Doku causa baja por enfermedad ante Irán

El delantero belga Jérémy Doku, mermado por problemas respiratorios, causará baja el domingo ante Irán en la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026, anunció este sábado la selección belga.

"Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del grupo para nuestro próximo partido ante Irán", indicaron los Diablos Rojos belgas en su cuenta de X.

El extremo del Manchester City se mostró transparente contra Egipto (1-1), un resultado decepcionante para el combinado belga en un grupo a priori asequible.

Bélgica es tercera tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda.

El entrenador francés Rudi Garcia había asegurado a comienzos de semana que el estado de salud del delantero parecía mejorar, pero que seguía "molesto por este problema respiratorio", sin dar más detalles.

El jugador de 24 años también está en el centro de una polémica en los últimos días, ya que le gustaría regresar a Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo, un acontecimiento que podría producirse entre un posible partido de octavos de final y uno de cuartos de final.