El brasileño Splitter es nuevo entrenador de los Chicago Bulls de la NBA

Tras un exitoso paso como interino por Portland, el brasileño Tiago Splitter se puso este martes al frente de los Chicago Bulls en su primer reto como entrenador jefe en la NBA.

A los 41 años, el ex pívot brasileño será el entrenador número 25 de una de las franquicias más icónicas de la liga, reconocida en todo el mundo por la gloria de la época de Michael Jordan.

"Los Bulls representan todo lo que amo de este juego: llevan consigo una orgullosa tradición, una ciudad apasionada y un grupo joven y hambriento de jugadores dispuesto a crecer", dijo Splitter en el anuncio oficial.

En Chicago releva a Billy Donovan, que ocupó el cargo desde 2020 con un pobre bagaje de solo una clasificación a playoffs.

La nominación de Splitter como entrenador jefe representa un hito para el básquet latinoamericano en la NBA.

James Borrego, de raíces mexicanas pero nacido en Albuquerque (Nuevo México), fue el primer entrenador jefe hispano en la liga al ser fichado en 2018 por los Charlotte Hornets.

Desde 2024 Jordi Fernández es también el primer español en dirigir en la NBA al frente de los Brooklyn Nets.

Splitter, que había ejercido de asistente en los Nets (2019-2023) y los Houston Rockets (2023-2024), tomó las riendas de forma interina de los Trail Blazers el pasado octubre tras la súbita salida de Chauncey Billups.

En medio de un gigantesco escándalo de apuestas, Billups fue señalado por el FBI por participar en una trama de partidas de póker amañadas y por filtrar información de su equipo a apostadores.

Bajo el mando del brasileño, Portland terminó la campaña con un registro de 42 victorias y 40 derrotas y avanzó a sus primeros playoffs desde 2021, cayendo en primera ronda ante los San Antonio Spurs.

Splitter también tiene una experiencia de siete años como jugador de la NBA, conquistando un título de campeón con los Spurs en 2014.