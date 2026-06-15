Buenas noticias para argentinos en Kansas City: guía de servicios gratuitos para hacer en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá a Kansas City como base de operaciones de la selección argentina y la ciudad ya activó una serie de beneficios para quienes viajen a alentar al equipo, tanto argentinos que viven en Estados Unidos como quienes lleguen desde la Argentina. Las autoridades locales y la organización del torneo habilitaron un acceso gratuito al Fan Festival mediante registro previo, además de rutas de transporte especiales para los días de partido que buscan descomprimir el tránsito y facilitar la movilidad.

Fan Festival gratis: cómo acceder y qué ofrece

El principal punto de encuentro para quienes no consigan entrada será el FIFA Fan Festival de Kansas City, que ofrece un pase de admisión general gratuito para seguir los partidos en pantallas gigantes y participar de actividades oficiales. El ingreso sin costo está sujeto a la capacidad del predio y se otorga por orden de llegada, por lo que se recomienda llegar con anticipación en las jornadas de mayor convocatoria.

El FIFA Fan Festival de Kansas City ofrece un pase de admisión general gratuito para seguir los partidos en pantallas gigantes y participar de actividades oficiales Instagram/@fwc26kansascity

Para obtener el pase gratuito, los hinchas deben crear una cuenta en la plataforma oficial de la FIFA, validar su correo electrónico y completar un breve formulario con la fecha de asistencia elegida. Una vez confirmado el registro, el acceso queda asociado al perfil del usuario y se genera un código digital que se presenta en los controles de entrada del Fan Festival.

Quienes busquen una experiencia más cómoda tienen disponibles dos categorías pagas: el Premium Garden Pass y el Legacy Lounge Pass, que incluyen zonas exclusivas, baños propios, barras privadas y una oferta gastronómica diferenciada.

Para obtener el pase gratuito, los hinchas deben crear una cuenta en la plataforma oficial de la FIFA, validar su correo electrónico y completar un breve formulario con la fecha de asistencia elegida Instagram/@fwc26kansascity

En el caso del Legacy Lounge, el paquete agrega áreas climatizadas en dos niveles, comida y bebidas incluidas, exhibición de recuerdos deportivos vinculados a Kansas City y un sector de observación reservado para ver los partidos.

Transporte y rutas especiales hacia el estadio

Además del Fan Festival, el esquema de movilidad previsto para el Mundial contempla un servicio clave para quienes cuenten con entrada: un traslado directo de ida y vuelta entre el Fan Festival y el estadio de Kansas City en los días de partido. El objetivo es reducir la circulación de vehículos particulares en las inmediaciones del estadio y evitar los problemas de estacionamiento en los horarios de mayor demanda.

Este servicio opera con reserva previa y genera un pase digital que se agrega a la billetera del teléfono, lo que agiliza los controles al abordar en los puntos designados. Tiene un costo por pasajero, exige contar con entrada válida para el encuentro y funciona en una franja que se extiende desde varias horas antes del inicio del partido hasta un período posterior al final del juego, para permitir el regreso al Fan Festival.

el plan de transporte especial de Kansas City para el Mundial prevé abonos que conectan el aeropuerto, el centro de la ciudad, el Fan Festival y diferentes puntos de la zona metropolitana Instagram/@fwc26kansascity

En paralelo, el plan de transporte especial de Kansas City para el Mundial prevé abonos que conectan el aeropuerto, el centro de la ciudad, el Fan Festival y diferentes puntos de la zona metropolitana.

Entre las opciones anunciadas se incluye un enlace sin costo entre el Aeropuerto Internacional de Kansas City y la terminal de autobuses del centro, que será uno de los puntos de concentración de hinchas y actividades vinculadas a la selección.

Calendario de Argentina y qué pueden hacer los hinchas sin entrada

Argentina, con Lionel Messi como figura principal, debutará el 16 de junio en el estadio Arrowhead de Kansas City ante Argelia, en un escenario con capacidad para unas 73.000 personas. Luego, el equipo completará la fase de grupos frente a Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, por lo que Kansas City será el primer gran punto de reunión para la hinchada albiceleste en Estados Unidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.