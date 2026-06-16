Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este martes 16 de junio

El martes 16 de junio se juegan cuatro partidos en el Mundial 2026, con Argentina como la atracción principal de la jornada: el seleccionado tricampeón del mundo enfrenta a Argelia a las 9 p.m. hora del Este en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en lo que será el debut del Grupo J. El mismo día, Francia abre su campaña a las 3 p.m. ET contra Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey; Irak enfrenta a Noruega a las 6 p.m. ET en Boston, y Austria cierra la jornada contra Jordania a las 9 p.m. hora del Pacífico— en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Argentina vs. Argelia: horarios por zona horaria de EE.UU. y dónde verlo en español

El partido más esperado del día entre las comunidades hispanohablantes del país empieza a las 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT en el Arrowhead Stadium, con capacidad para 76.416 espectadores y sede habitual de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Argentina y Argelia juegan en Kansas City este martes Imagen ilustrativa generada con IA

La transmisión en español es por Telemundo; en inglés, por Fox. El streaming en español está disponible en Peacock.

Será la primera vez que Argentina dispute un partido mundialista en suelo estadounidense desde la Copa del Mundo de 1994, según los registros históricos de la FIFA.

En esa edición, celebrada también en territorio norteamericano, el seleccionado fue eliminado en los octavos de final por Rumania tras la expulsión de Diego Maradona por doping.

tras la expulsión de Diego Maradona por doping. Treinta y dos años después, Argentina llega como tricampeona con los títulos de 1978, 1986 y 2022.

Entrenamiento de Argelia en Rock Chalk Lawrence Anis Hadj Moussa Aníbal Greco - La Nación

Argelia alcanzó los octavos de final en Brasil 2014 como su mejor resultado en la historia de los Mundiales, según la FIFA. La mayor parte de su plantel actual se desempeña en ligas europeas de primer nivel, principalmente en la Ligue 1 y la Premier League.

Francia vs. Senegal e Irak vs. Noruega

La actividad del Grupo I arranca a las 3 p.m. ET con Francia contra Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

con Francia contra Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. A las 6 p.m. ET Irak y Noruega se enfrentan en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, sede de los New England Patriots. Ambos partidos se transmiten por Fox en inglés y Telemundo en español.

Irak y Noruega se enfrentan en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, sede de los New England Patriots. Ambos partidos se transmiten por Fox en inglés y Telemundo en español. El Grupo I reúne representantes de cuatro confederaciones distintas: UEFA (Noruega y Francia), CAF (Senegal) y AFC (Irak).

La tapada de Dibu Martínez ante Haaland en Aston Villa-Manchester City (GIF)

Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a la ronda de 32; el tercero puede avanzar si acumula suficientes puntos en comparación con los terceros de los otros once grupos, en una de las principales novedades del formato ampliado a 48 selecciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.