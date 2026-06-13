El calor extremo pone a prueba la preparación de Francia para el Mundial

Desde su llegada a Estados Unidos, la selección de Francia se ha enfrentado a un exigente desafío adicional en su preparación para el Mundial 2026: las altas temperaturas, que complican el trabajo de los hombres de Didier Deschamps a pocos días de su debut.

Al mismo tiempo que descubren sus instalaciones de entrenamiento en el campus de la Universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), los Bleus también deben adaptarse al intenso calor de la costa este estadounidense.

Desde su primera sesión el jueves, la gestión de estas condiciones climáticas se ha convertido en una prioridad para el cuerpo técnico.

De hecho, las temperaturas no han bajado de los 30 grados en los últimos días, acompañadas por elevados niveles de humedad, y se prevé que estas condiciones se mantengan hasta principios de la próxima semana.

Aunque el pronóstico es más favorable para el partido contra Senegal, el martes 7 de abril, en East Rutherford (Nueva Jersey), con unos 24 grados previstos para la hora del inicio, los primeros días de Francia en suelo estadounidense han estado marcados por el calor.

Una revisión de estudios recientes y un metaanálisis basado en estadísticas de los últimos 30 años, realizados por investigadores del estatal Inserm, muestran que cuanto más aumenta el índice WBGT -que combina temperatura, humedad y radiación solar-, mayor es el impacto sobre el rendimiento de los futbolistas, desde la distancia recorrida hasta la calidad de los pases.

Según Paquito Bernard, investigador del Inserm consultado por la AFP, los riesgos van desde "un deterioro de la capacidad para realizar gestos técnicos y procesar información del entorno" hasta "síntomas de agotamiento, mareos o desmayos".

El cuerpo técnico francés ha adaptado su planificación a este escenario y programó las sesiones de entrenamiento hacia las 15.30 locales, una franja horaria similar a la de los partidos de la fase de grupos.

- "No hay receta milagrosa" -

Preguntado sobre el calor, Maxence Lacroix prefirió primero tomárselo con humor.

"Me equivoqué, me traje la ropa de invierno", bromeó el defensa del Crystal Palace, que llegó al entrenamiento con manga larga y afronta su primer Mundial.

"Está bien poder entrenar en las condiciones que nos esperan", añadió después, al explicar que antes del viaje se celebraron "varias reuniones" para preparar a los jugadores ante estas circunstancias.

"No hay receta milagrosa. Hay que hidratarse bien. Tampoco es la primera vez que vamos a jugar con calor. Nos adaptaremos como todas las selecciones", comentó por su parte Brice Samba, guardameta suplente de Francia.

"El calor y la humedad son distintos a los de Europa, pero estamos preparados", aseguró el experimentado defensa Lucas Hernandez.

Además de una hidratación constante, los jugadores disponen de unidades de crioterapia en el hotel de concentración y de instalaciones para baños fríos en el campus de Bentley.

El viernes, durante la sesión abierta al público, también quedaron visibles las medidas adoptadas para reducir los riesgos asociados al calor.

Mientras los jugadores disputaban partidos de entrenamiento en espacios reducidos y a campo completo, el cuerpo técnico estableció pausas cada diez minutos para que pudieran hidratarse y refrescarse con toallas heladas.

Los banquillos fueron acondicionados con cubiertas para generar zonas de sombra y ofrecer protección adicional frente al sol.

La adaptación se ha convertido así en la principal consigna de los Bleus a la espera de enfrentarse a Senegal, el primer gran examen de Francia en esta Copa del Mundo.