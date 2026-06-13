Alerta pasaporte: los sellos que no están permitidos en EE.UU. y que podrían demorar tu viaje

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia el lunes 9 de junio sobre el cuidado del pasaporte americano y los sellos no oficiales que algunos viajeros agregan en sitios turísticos. La Oficina de Asuntos Consulares remarcó que el documento debe mantenerse en buen estado para evitar que sea rechazado por aerolíneas o autoridades fronterizas, y que el uso de marcas no autorizadas puede generar problemas, demoras o que sea denegado durante un viaje.

La restricción sobre los sellos de turismo del Departamento de Estado

A través de su cuenta de X, el Departamento de Estado publicó un mensaje en referencia a los elementos no autorizados. “Los sellos de recuerdo o de carácter lúdico no oficiales pueden parecer divertidos, pero no están permitidos en tu pasaporte estadounidense y pueden darte problemas cuando viajes”, advirtió el organismo.

El Departamento de Estado prohíbe los sellos no autorizados en el pasaporte estadounidense X @TravelGov

Estas marcas, que suelen obtenerse en centros turísticos, no cuentan con reconocimiento del gobierno ni de las autoridades de control. En su web oficial, el Departamento de Estado recomienda usar cuadernos o diarios de viaje para coleccionar estos sellos en lugar del pasaporte. Además, prohíbe escribir o agregar inscripciones en sus páginas, salvo la firma del titular y datos de emergencia.

Protección del pasaporte ante la humedad y factores del entorno

En cuanto al cuidado del pasaporte, el Departamento de Estado advierte que su durabilidad depende del correcto resguardo por parte del titular. El organismo recomienda tenerlo en un lugar seco, sin humedad y con temperatura estable.

La exposición al sol o a fuentes de calor como radiadores o rejillas de ventilación puede dañar el documento. También se recomienda evitar dejarlo en baños o en espacios con acumulación de vapor de agua.

Por otro lado, el contacto con mascotas o la manipulación por parte de menores puede afectar su estado. Al igual que con los sellos no autorizados, un pasaporte dañado, con roturas o manchas puede ser rechazado por los agentes migratorios y generar demoras en el viaje.

Reglas para la firma del documento por parte del Departamento de Estado

La validez del pasaporte exige la firma del titular con tinta azul o negra. En el caso de los mayores de edad, esta debe colocarse en el espacio correspondiente al nombre del titular. Para menores de 16 años, el padre o la madre debe escribir el nombre del joven y firmar a su lado, junto con una aclaración de su parentesco.

La vigencia del documento depende de la edad al momento de su emisión. Si la persona tenía 16 años o más, el pasaporte tendrá una validez de diez años. Si era menor, la vigencia será de cinco años.

El pasaporte estadounidense tiene una duración de diez años para mayores de 16, y de cinco para los menores Unsplash

Qué hacer tras la recepción del pasaporte

Una vez que el ciudadano recibe el pasaporte, el Departamento de Estado envía los documentos de respaldo por separado. Este paquete incluye el pasaporte anterior, el acta de nacimiento o el certificado de naturalización. El envío puede demorar hasta cuatro semanas.

Quienes participan en programas de viajero confiable como Global Entry, Nexus o Sentri deben actualizar sus datos. Para eso, tendrán que ingresar el número del nuevo pasaporte y las fechas de emisión y vencimiento en el sistema del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.