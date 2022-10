El caso de Gabriela Sevilla: entró en trabajo de parto, apareció sin su bebé y aseguran que no estaba embarazada

escuchar

El caso de Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello, de 30 años, la mujer embarazada de nueve meses que fue reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 19 de octubre, conmociona en Perú. Este viernes, la Policía Nacional informó que la joven apareció en el Hospital Militar de Jesús María, luego de 36 horas sin notificaciones de su paradero, pero sin su bebé. Además del impacto, el hecho causa confusión, sobre todo entre los contrastes de lo que dicen los comunicados oficiales y las versiones de la familia y de la propia joven.

La desaparición de Gabriela Sevilla

La joven salió de su domicilio ubicado en el Jr. Italia, en Santiago de Surco, a las 7.20 pm del pasado 19 de octubre. Se comunicó con sus familiares y les dijo que había tomado un taxi por la plataforma Beat con destino a la Clínica Internacional, en San Borja, porque había entrado en trabajo de parto. Sus allegados le respondieron que la verían en esa locación, pero ese fue su último contacto.

La alerta indicó después que desapareció en la cuadra 11 del jirón Salaverry en el distrito de Surquillo, según medios locales.

La respuesta de Beat

Por su parte y tras el anuncio de la desaparición, la plataforma Beat aseguró que no se concretó ningún viaje desde la cuenta de Gabriela y que apoyarían en las indagaciones. Los familiares compartieron una fotografía que la mujer envió desde el taxi a su pareja, identificada como Ramiro Galvez, en la que aparecía el conductor de espaldas.

Las noticias de la aparición de Gabriela

Posteriormente, el jefe de la Región Policial de Lima, el general PNP Manuel Lozada, informó que la central telefónica de la PNP 105 había recibido una llamada en la que les avisaban que Gabriela se encontraba en el Hospital Militar.

“Está internada en emergencia, apareció en Villa María del Triunfo y de ahí se fue a la casa de un familiar. Ya se comunicó con sus padres y ellos la llevaron al hospital”, señaló, a la vez que detalló que su diagnóstico era: “policontuso y trastorno sensorio”. Además de que se descartaba la intoxicación por sustancias desconocidas y antecedentes de una gestión al término.

Sobre el bebé, dijo: “Está sin él. Está en shock”. La hora exacta en la que la joven llegó a ese hospital fue las 4.55 de la mañana.

¿Dónde está el bebé de Gabriela? Una declaración contradictoria

Primero, el Ministerio Público informó que habían iniciado las diligencias para esclarecer la situación y que se activaron los protocolos para que ningún bebé saliera de las fronteras.

Tras estos anuncios, el ministro del Interior, Willy Huerta, declaró que Gabriela no estaba embarazada. “Después de haber sido atendida clínicamente por los médicos del hospital Militar no se ha determinado que habido embarazo. Clínicamente, hasta el momento se ha determinado que la señorita no ha estado embarazada. Los médicos han determinado, hasta el momento, que no habido embarazo”, remarcó en declaraciones consignadas por El Comercio.

Tras ser cuestionado sobre los golpes que detalló el primer parte oficial que habría recibido la joven, Huerta añadió: “No, eso no se ha determinado todavía”.

El testimonio de Gabriela Sevilla a la fiscalía

A pesar del comunicado del ministro del Interior, la joven Sevilla Torello detalló ante la fiscalía, según lo recogido por Perú21, lo siguiente: “El día 19 de octubre, en horas de la tarde, presenté un sangrado (...); por tanto, decidí ir a la clínica Internacional de San Borja, comunicándome con mis padres, quienes me manifestaron que se encontraban como a 50 minutos de mi casa, por lo que les digo que mejor me den el alcance en la clínica. Asimismo, hablé a mi pareja Ramiro Gálvez, a quien también le indico que me alcance en la clínica”, relató.

“Luego de ello, yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, indicó. “Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empecé a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego, me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, describió.

“Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija... Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza”, manifestó.

La respuesta de su familia

Por su parte, el padre de la joven aseguró que el ministro del Interior se equivocó y que ella sí estaba embarazada. Además, detalló que siguen las búsquedas de la pequeña: “Le voy a decir al ministro (del Interior) que está equivocado. Mi hija está pasando por un momento psicológico muy difícil. Hasta las autoridades la han acosado. Él está equivocado, que se informe bien”, solicitó.

Las indagatorias sobre el caso continúan.

