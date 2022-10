Es mesera en Estados Unidos y dice qué es lo peor que se encuentra en el trabajo: “Suele pasar”

escuchar

En Estados Unidos, al menos dos millones de personas trabajan como meseras. De ellas, casi el 85% en restaurantes y otros lugares para comer, mientras que las demás se desempeñan como mozas en algunos sitios de entretenimiento, recreación, de arte o alojamientos. Hay algunas que pueden sorprender con su trato, mientras hacen esperar a los comensales o tienen actitudes intolerables. En tanto que también hay clientes que dejan sin palabras al personal, y esto último planteó Nadia Garza, quien desde hace un tiempo se dedica a esta labor.

Debido a que en varias ocasiones ganan el salario mínimo, el sueldo de los mozos se complementa con las propinas, que se vuelven una parte fundamental de sus ganancias. Ante este panorama, la joven se ha dedicado a compartir algunos detalles de su empleo a través de su cuenta de TikTok @nadiagarza 1, en donde acumula más de 67.000 seguidores, quienes la llenan de preguntas con cada clip.

En un video en el que dijo cuánto ganaba y que la cantidad variaba según el día de la semana, alguien no coincidió con el total y quiso enfatizar la actitud que tomaría luego de ver su grabación: “Gracias a ti ya no daré más propinas, ganan más que yo, así que hoy ya no daré propina”, dejó el usuario. Lejos de tomárselo como una broma, Nadia quiso hacer énfasis en por qué era un problema que las personas pensaran de esta forma.

“Gracias a este tipo de personas, por eso a los latinos nos toman como codos (avaros)”, inició, a la vez que destacó que la actitud de prepotencia era intolerable. “Me pagan por servirles a ustedes, ya sea poco, pero me pagan. Para este tipo de personas que no dejan propina, porque suele pasar”, agregó.

En su caso particular, puntualizó en otro clip que entre semana le va mejor, porque los fines de semana, aunque acude mucha gente, ocupan más mozos y dividen las mesas.

En las reacciones, varios se solidarizaron con su forma de pensar, especialmente quienes también son mozos, y destacaron una peculiaridad y una actitud casi colectiva para sus colegas. “Solo los que trabajamos en cocina o de meseros siempre dejamos propina porque sabemos que con ese sueldo bajo no se vive”; “Conozco a alguien que decía lo mismo hasta que se convirtió en mesero. Siempre hay que ser humildes”; “Yo fui mesera, pero aún antes de serlo siempre dejé propina porque se agradece el servicio”; “Yo no sabía mucho sobre las propinas, hasta que mi hijo que es mesero me lo explicó. Entonces ya sí dejo siempre una muy buena propina”, le dejaron. En tanto, otros destacaron que, como en cualquier trabajo, quienes ofrecen un servicio deben ser remunerados.

En una ocasión, Nadia relató la sorpresa que sintió cuando un cliente, el primero de su jornada, la sorprendió cuando ella regresó por la cuenta pagada. Esa persona había consumido 38,95 dólares, pero le dejó 100 como propina. “Me tocó trabajar de 10 a 3 de la tarde y dije ‘no voy a sacar mucha propina’ (...) Vieran mi emoción al darme cuenta de que me dejaron 100 dólares de propina. Estaba tan emocionada que dije: ‘Nadie me va a derrotar este día’”, aseguró.

