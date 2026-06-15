El centro del campo, joya de Portugal con permiso de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue siendo la estrella indiscutible de Portugal, a sus 41 años, cuando se dispone a disputar su sexto Mundial. Pero, si la selección lusa es una de las favoritas al título, se lo debe en gran parte a un centro del campo lleno de talentos.

Sus nombres brillan menos que los de CR7, pero en esta competición pocos equipos pueden juntar en la medular a jugadores como Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Los dos primeros fueron fundamentales en el Paris Saint-Germain que acaba de conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva. Vitinha, el director de orquesta del club francés, fue elegido mejor jugador de la final contra el Arsenal, hace poco más de dos semanas.

Y Neves, de apenas 21 años, se ha convertido en uno de los volantes más completos de Europa, capaz de recuperar, distribuir y llegar al área de forma incansable.

Bruno Fernandes, por su parte, llega al Mundial de Norteamérica tras una temporada brillante con el Manchester United, en la que se convirtió en el jugador en dar más asistencias en una sola temporada en toda la historia de la Premier League: 21.

El capitán de los Diablos Rojos sumó además nueve goles a esos pases decisivos.

El cuarto de ellos, Bernardo Silva, volvió a ser fundamental en su última temporada en el Manchester City, con el que alzó el trofeo de la FA Cup.

El mediapunta es un quebradero de cabeza para cualquier defensa por su capacidad de recibir entre líneas o caer a banda, según lo pida la jugada.

Creativo y experimentado, Silva está a punto de ser el próximo gran fichaje del Real Madrid este verano, según la prensa española.

- Técnico y complementario -

Con estos jugadores, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dispone de un centro del campo muy complementario y técnico donde Vitinha y Neves dictan el ritmo desde la base, y Fernandes y Silva se intercambian las posiciones sin cesar, ofreciendo líneas de pases y descolocando a las defensas contrarias.

Los cuatro son clave en el sistema de Martínez, que busca desbordar a los rivales acumulando a jugadores en el mediocampo, mientras los laterales aportan profundidad y amplitud en ataque.

El técnico subrayó tras el reciente amistoso ganado 2-1 ante Nigeria la importancia de sus centrocampistas.

"Tenemos jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y João Neves (...) Hoy se trataba de intentar experimentar con nuestras posiciones, con balón, poder crear líneas de pase, poder crear siempre una superioridad numérica en la zona central", dijo después del encuentro.

Portugal llega al Mundial con confianza, un año después de ganar la Liga de Naciones de la UEFA contra España en la tanda de penaltis.

Los lusos, grandes favoritos del Grupo K, debutarán el miércoles contra Congo en Houston, antes de enfrentarse a Uzbekistán, el 23 de junio, y a Colombia, el 27.

Mientras las cámaras y los aficionados se centran en Cristiano Ronaldo, el centro del campo de Portugal llega engrasado y listo para darle a CR7 una Copa del Mundo, uno de los pocos trofeos que le faltan al cinco veces Balón de Oro.