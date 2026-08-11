Alexandria Ocasio-Cortez sobre su candidatura a las elecciones presidenciales 2028: “Todo es posible en este momento”

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez se prepara para las elecciones de medio término. De cara al 3 de noviembre, no descartó la posibilidad de postularse para la presidencia o el escaño del actual senador Chuck Schumer en 2028.

Qué dijo Alexandria Ocasio-Cortez de cara a las elecciones presidenciales 2028

AOC reveló su panorama político en una entrevista para el programa This Week de ABC News. Allí, aseguró que su prioridad estaba en los comicios generales de noviembre. “Estoy enfocada en ganar las elecciones de mitad de mandato”, dijo la demócrata de 36 años.

Cuando el entrevistador de ABC, Jonathan Karl, le insistió sobre sus planes de cara a 2028, no rechazó la posibilidad de participar. Sin embargo, aseguró que su foco estaba en las próximas elecciones.

“No he descartado la posibilidad. Y me siento muy agradecida por el enorme apoyo que he recibido”, dijo.

Si AOC decide presentarse en los comicios del Senado, se enfrentaría al demócrata Chuck Schumer KENT J. EDWARDS - NYTNS

Respecto a un posible desafío al escaño del líder demócrata Chuck Schumer, en Nueva York, comentó que “en este momento, todo es posible”.

El apoyo de Mamdani en caso que Alexandria Ocasio-Cortez sea presidente

La alianza entre el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, y AOC tiene un factor determinante para los proximos comicios presidenciales. En caso de apostar por las primarias demócratas, el político podría mejorar su imagen entre los votantes de izquierda que dudan de algunas de sus posturas.

“Mamdani se ha convertido en una superestrella. La alianza ahora mismo la beneficia más a ella, que puede impulsarla entre aquellos votantes de izquierda que no están convencidos de algunas posiciones que mantuvo en el pasado”, dijo Theodore Hamm, profesor de periodismo y autor de la biografía Meet Mayor Mamdani, según consignó El País.

De igual modo, en una entrevista con The New York Times, Mamdani mostró su apoyo a Ocasio al remarcar que “sería buena en todo lo que haga”. “Es una gran congresista y, sin importar lo que decida hacer, llevará esas mismas cualidades a cualquier trabajo”, aseguró.

El nuevo panorama demócrata, según AOC

La demócrata también destacó el estado actual del Partido Demócrata como un “momento de renovación” que resulta “emocionante” para todos los que forman parte de él.

Abdul El-Sayed cuenta con el respaldo del Alexandria Ocasio-Cortez y se podría convertir en el primer senador musulmán en caso de ganar los comicios del 3 de noviembre Instagram/@abdulelsayed

Tras el triunfo de personalidades como Mamdani y el candidato demócrata Abdul El-Sayed en Michigan por el senado, aseguró que existe un electorado joven que impulsa un cambio a la afiliación política.

“Me parece muy emocionante para todos, para el que el partido siga siendo una coalición de voces abarcadoras”, dijo. “Hay en ascenso un electorado joven con ideas inspiradoras y apasionantes más una oleada de candidatos galvanizadores que creo que le dan una nueva energía de cara a las elecciones de este noviembre”.

AOC ve a Zohran Mamdani como su "hermano mayor" X/@updatesaoc

Esta postura se contradice con los dichos de Ben Wikler, exdirector del Partido Demócrata en Wisconsin, quien analizó en The New York Times las necesidades del partido.

En ese sentido, describió la percepción de la afiliación como una “red interconectada y confusa” de funcionarios, expertos y personas en redes sociales, lo cual lo hace paerecer una entidad distante y difícil de controlar.