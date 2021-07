Quién es Andy Jassy, el nuevo director de Amazon

Andy Jassy pasó al primer plano de la vidriera del mundo de los negocios cuando en julio heredó el puesto de director de Amazon de la mano de Jeff Bezos, quien ya había anunciado este cambio en febrero. Para el magnate, Jassy es su mano derecha. ¿Pero quién es este hombre ahora a cargo de las riendas de la monstruosa empresa de Seattle creada en 1994?

Desde una nota de El País se explica el perfil de Andy Jassy, de 53 años, quien está al frente de la empresa con 1,3 millones de empleados y valorada en 1.700 billones de dólares. Según detalla la publicación, Bezos había dicho a los accionistas en mayo pasado: “[Jassy] Tiene los estándares más altos y les garantizo que Andy nunca dejará que el universo nos vuelva ordinarios”.

El País cuenta que el empresario y mano derecha de Bezos, es originario de Nueva York e hijo de un abogado corporativo, se graduó en Harvard y llegó a Amazon como un gerente de mercadotecnia en 1997. Con el tiempo se convirtió en el consejero técnico de Bezos, “un papel que le obligaba prácticamente a ser su sombra durante 18 meses mientras la tienda en línea innovaba con prueba y error”, reza la nota .

En el año 2000 el proyecto Amazon Web Services (AWS), lo catapultó al puesto que hoy ocupa, ya que ese desarrollo es pionero en el servicio de la nube y va muy por delante de competidores como Google y Microsoft. Se trata de un servicio técnico que desde 2006 se ofrecía a bajos precios a otras empresas y es conocido popularmente como la nube. Ese había sido un pedido expreso de Bezos quien ya no queria que sus ingenieros dependiera de terceros como Oracle, la compañía que alojaba Amazon.com.

Jeff Bezos tiene ambiciones más grandes de desarrollar cohetes más poderosos.

“Tres años después, la NASA alojó en esa nube las fotografías de la expedición Rover a Marte. Hoy soporta los 280 millones de usuarios diarios que tiene la red social Snapchat”, se detalla en la nota.

Hubo varios hitos más que llevaron a Jassy a ser en un primer momento el consejero delegado de la empresa. Gracias a sus logros luego del proyecto de la nube, el valor de Amazon subió un 15% y por primera vez cruzó la marca de los 200.000 millones de dólares, es que “el informe del primer cuatrimestre de 2015 señalaba que AWS crecía a un ritmo del 70% cuando la empresa lo hacía al 25%”.

Hoy, AWS ingresa actualmente el 60% del total de la compañía y según detalla la nota “si no estuviera dentro del gigante tecnológico sería una de las 70 firmas más grandes de Estados Unidos”.

Algo que también hereda Jassy es tener que manejar al empresa cuando los organismos reguladores de la competencia de Estados Unidos buscan dividir la empresa para rebajar su influencia en el mercado tecnológico.

Jassy, quien es director ejecutivo por debajo de Bezos que sigue siendo el presidente ejecutivo, es “el tercero con más acciones de Amazon por detrás del fundador y su exesposa, McKenzie Scott. Aun así, Jassy, quien recibió el pasado 5 de julio 61.000 nuevos títulos (unos 214 millones de dólares), solo es dueño del 0,03% de la empresa”.

Buen trato y familia

Andy Jassy, sucesor de Jeff Bezos, es afable, no grita y no maltrata a los empleados

Jassy no solo es un hombre inteligente que supo potenciar el peso de Amazon en el mercado, quienes trabajaron con él aseguran que es afable, que no grita, ni maltrata. No obstante, es obsesivo, característica que vendría incorporada con su profesión. “En sus juntas semanales era el último en hablar. Hacía preguntas de profundos detalles técnicos a uno entre doscientos equipos de trabajo, elegidos al azar con un programa que imita una ruleta”, consigna el medio español.

En cuanto a su vida fuera de lo laboral, Jassy escucha Foo Fighters y Dave Matthews Band; está casado; tiene dos hijos; y le gusta el fútbol americano, algo que comparte con amigos y jefes de Amazon con los que veía los partidos del Super Bowl en el sótano de su casa. Su gusto por los deportes lo llevaron a ser “accionista minoritario del equipo profesional de hockey de Seattle, que debutará en la liga en octubre”.

