El cierre de Ormuz está "estrangulando" la economía mundial, alerta jefe de la ONU

El jefe de la ONU, António Guterres, alertó el jueves sobre el agravamiento de las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán

El cierre de esta vía marítima vital está "estrangulando la economía mundial", advirtió el secretario general en declaraciones a la prensa

Aunque las restricciones se levantaran hoy, "las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos", afirmó

Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de abril

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo por esa vía, donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, sigue en mínimos